La peligrosa moda de tomar Metformina para adelgazar: "Sus efectos adversos superan el beneficio obtenido"

Este fármaco es la primera elección para el tratamiento de la diabetes tipo 2 en adultos, sin embargo, su uso médico se ha visto relegado a un segundo plano y son muchas las personas que están recurriendo a él en España y otros países de Europa con otros fines, como el de perder peso.

“Lo primero que debemos dejar claro es que la metformina es un medicamento perteneciente al grupo de las biguanidas. Se trata de un antidiabético oral utilizado para disminuir los niveles elevados de glucemia en sangre”, explica a 20minutos Salena Sainz, farmacéutica especializada en diabetes mellitus y directora de Naturae Nutrición.

Adelgazar con metformina, ¿sí o no?

Su uso está indicado y recomendado para el tratamiento de la diabetes tipo 2, síndrome del ovario poliquístico o en caso de sufrir resistencia a la insulina por su capacidad para controlar la cantidad de azúcar en sangre. Pero, ¿de dónde ha surgido el afán de recurrir a este fármaco para adelgazar?

Metformina, tratamiento utilizado para tratar la diabetes. WIKIPEDIA

"El origen de su uso para perder peso se debe a la plenitud gástrica por su efecto directo sobre neuronas del sistema nervioso central involucrado en la regulación del apetito. Este fármaco provoca una pérdida de apetito, aumenta la betaoxidación de las grasas y la transformación del tejido graso en magro. De ahí, su eficacia como adelgazante. Sin embargo, no lo recomiendo. Sus efectos adversos superan el beneficio obtenido. No es un medicamento prescrito para perder peso", advierte la dietista nutricionista.

Riesgos de la metformina para la salud

El estrés, los horarios y la forma de vida actual tan exigente, muchas veces hace querer acortar caminos y buscar la opción más rápida a la hora de adelgazar y lucir el cuerpo que se desea. Sin embargo, se debe ser consciente de los peligros que pueden llegar a acarrear para la salud ciertas dietas milagro y modas.

"Después de 20 años de trayectoria y como experta en diabetes, siendo paciente diabética con insulina y metformina, no recomiendo el uso de metformina para adelgazar. No cabe duda de ser un tratamiento efectivo para pacientes con diabetes. Sin embargo, los estudios actuales no apoyan su uso en personas sanas", indica Salena Sainz.

Diarrea, vómitos, fiebre, mareos, dolor muscular...

Entre los efectos secundarios más habituales, la nutricionista declara que se incluyen "problemas digestivos, diarrea, vómitos o flatulencias. También puede producir una deficiencia vitamina b12, además de hinchazón abdominal, dolor de cabeza, enrojecimiento de la piel, cambios en las uñas, fiebre, vómitos, mareos, pérdida de energía y dolor muscular".

Asimismo, Sainz añade "otros efectos de más gravedad como sarpullidos, dolor de pecho, relacionado con problemas cardíacos, e incluso acidosis láctica, que puede llegar a ser mortal. Un detalle olvidado en todas aquellas referencias que recomiendan su uso en medios de redes sociales (no profesionales)”.

Las personas en mayor peligro si lo toman

Además de ello, existen personas que, al contar con ciertos problemas de salud o estar en determinadas situaciones, pueden ver todavía más acentuada la posibilidad de padecer efectos nocivos para su salud con el uso de metformina. La experta enumera:

-Personas con problemas renales, hepáticos y/o cardíacos.

-Personas mayores de 80 años.

-Aquellas personas que consumen alcohol de forma habitual.

-Mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.

-Pacientes en tratamiento con betabloqueadores, morfina niacina, esteroides orales, insulina o fármacos para el tratamiento de enfermedades mentales (ansiolíticos, antidepresivos…)

-Si se están tomando diuréticos.

Por todo ello, la farmacéutica especializada en diabetes desaconseja su uso para adelgazar en personas sanas, ya que sus riesgos y efectos secundarios son muy numerosos y relevantes.