El alimento "más sano del mundo", según la ciencia, que apenas se come en España

A la hora de elaborar una dieta saludable, las verduras no pueden faltar en el menú. Sin embargo, la gama es amplia, así que cabe preguntarse cuáles son las que deberíamos incorporar con mayor frecuencia en nuestra alimentación.

Ya en el año 2014, un grupo de investigadores de la Universidad William Paterson de Nueva Jersey (Estados Unidos) se hicieron esta pregunta. Y, según publicaron en el medio académico Preventing Chronic Disease, publicado por el Centro de Control de Enfermedades (CDC) estadounidense, llegaron a una conclusión; entre las verduras, la más sana es el berro.

Vegetales energéticos

En realidad, estos autores buscaban definir el término Powerhouse Fruits & Vegetables (PFV, algo así como 'vegetales energéticos'), citado en varias recomendaciones emitidas a nivel nacional en los Estados Unidos sobre pautas nutricionales idóneas para prevenir enfermedades crónicas, pero cuyo significado rara vez era precisado.

Para ello, elaboraron un listado de 47 verduras y frutas, de las que analizaron su densidad nutricional: el porcentaje que aportaban de la cantidad recomendada de ciertos nutrientes (concretamente, seleccionaron 17 nutrientes esenciales) por cada 100 kilocalorías. Dentro de esos 47, 41 proporcionaban al menos el 10% de la dosis diaria recomendada de dichos nutrientes y por tanto fueron considerados PVF; eso sí, el claro triunfador fue el berro.

El berro es una hortaliza que crece en pantanos y cursos de agua. Es nativa de Europa y Asia Central, y se considera uno de los primeros alimentos consumidos por el ser humano. En los parámetros estudiados, (contenido en potasio, fibra, proteínas, calcio, hierro, tiamina, riboflavina, niacina, ácido fólico, zinc y vitaminas A, B6, B12, C, D, E y K) el berro alcanzó la máxima puntuación: un 100, lo que significa que la cantidad necesaria de berros para obtener 100 kcal también proporciona el 100% de la cantidad diaria recomendada de todos estos nutrientes.

Consumir berros con frecuencia

Desde luego, con estos valores, se hace evidente que conviene considerar el berro como un posible elemento a añadir con frecuencia en nuestras dietas. Eso sí, esto no significa que debamos alimentarnos exclusivamente de berros; la clave es lograr una alimentación variada y equilibrada, con otros ingredientes que también nos aporten sustancias como hidratos de carbono o proteínas.

En este sentido, el mismo estudio identificó otros vegetales con altos aportes nutricionales, tales como la col china (con una puntuación de 91,99) o la acelga suiza (con un 87,27).

En nuestro país, el berro es un alimento accesible y de bajo precio, si bien no muy consumido (entre otras cuestiones, las condiciones climatológicas no han favorecido tradicionalmente su gran cultivo y por tanto no cuenta con una gran tradición en nuestra gastronomía). Afortunadamente, tiempos recientes han visto un aumento de su presencia en recetas como ensaladas, en las que encaja a la perfección.

