El ejercicio fácil para tonificar las piernas sentado en una silla

Las piernas suelen ser las grandes olvidadas a la hora de hacer ejercicio, lo que supone un gran error, ya que se trata de una parte fundamental de nuestro cuerpo, que precisa de movilidad y cuidados. Tonificar las piernas es uno de los entrenamientos más eficaces a la hora de adelgazar y moldear la figura, existen ejercicios sencillos que se pueden hacer incluso estando sentados, con los que alcanzar grandes resultados es posible si se ejecutan correctamente y se practican de forma constante. Para estar en forma y tener un cuerpo tonificado es importante trabajar el conjunto de la musculatura corporal.

Entrenamiento en casa

Durante la pandemia, el entrenamiento en casa adquirió mucha popularidad entre la población, una opción para cuidar la salud física y mental bastante efectiva. El tener restringido ciertas libertades y disponer de más tiempo del habitual, supuso que incluso gente que nunca había practicado deporte se aficionase a esta práctica.

Algunos profesionales del mundo del fitness y la nutrición, como Vikki Acosta, realizaron multitud de entrenamientos caseros a los que todo el mundo podía acceder a través de internet durante el confinamiento. Esto supuso una mejoría significativa de los hábitos y la salud general de aquellos que se animaron a entrenar en casa, que acabó fidelizando a mucha gente en el mundo del deporte.

Practicar ejercicio, ya sea en casa, al aire libre o en un gimnasio, debe acompañarse de una dieta equilibrada y saludable.

Un estudio publicado por la Academia de Ciencias de los Estados Unidos demostró que las personas que se mantienen físicamente activas viven mejor y durante más tiempo.

Son muchas las ventajas que nos brinda el entrenamiento en casa. Por ejemplo, nos permite ahorrar tiempo y dinero, ya que no dependemos de horarios, cuotas y tiempos de desplazamiento.

Tonificar las piernas de forma sencilla mientras estás sentado

Es importante destacar que antes de realizar cualquier tipo de ejercicio físico es importante asesorarnos por un profesional que nos facilite las pautas necesarias para evitar posibles fracturas y/o lesiones. El entrenamiento debe tener carácter progresivo, debe estar acompañado de descansos intermitentes y precisa de perseverancia por parte de la persona implicada.

Sentados en una silla podemos tonificar la musculatura de nuestras piernas al mismo tiempo que trabajamos los abdominales. Durante todo el ejercicio mantenemos las manos sujetas a base de la silla para ayudarnos. Debemos sentarnos manteniendo una buena postura, y levantar ambas piernas a la altura de los glúteos, abriéndolas y cerrándolas durante aproximadamente treinta segundos. Conservando la misma postura, flexionamos las piernas hacia delante y flexionando las rodillas acercándonoslas al cuerpo repetidamente hasta completar los treinta segundos. Por último, también sentados en la silla manteniendo la misma posición durante todo el ejercicio, levantamos el brazo izquierdo al mismo tiempo que levantamos la pierna derecha sin tocar el suelo, intercalamos el levantamiento de extremidades entre sí hasta completar nuestro objetivo temporal.

El tiempo de ejecución variará en función de la condición física de cada persona, y podrá ir incrementándose una vez haya adquirido práctica y destreza. Es importante mantener una buena postura durante todo el ejercicio, prestando especial atención a la rectitud de la columna vertebral. Por otro lado, los estiramientos tanto previos como posteriores a cualquier tipo de ejercicio físico son determinantes a la hora de prevenir lesiones.

Beneficios de trabajar los músculos de las piernas

Tonificar las piernas supone moldear y fortalecer de la musculatura, no solo de las piernas, sino también de la espalda y los glúteos. Además de suponer mejoras evidentes en nuestro estado físico, implica una mejoría a nivel estético que nos hará sentir mejor y más seguros de nosotros mismos.

Trabajar la musculatura de las piernas mejora la circulación sanguínea y favorece la movilidad de las articulaciones. Por otro lado, supone una ganancia significativa de fuerza que repercute de forma muy positiva en el día a día. También es una buena forma de reducir el estrés y calmar la ansiedad, con este tipo de movimientos nuestro cuerpo libera endorfinas y serotonina.

