Los ejercicios físicos más efectivos para luchar contra la depresión

Igual que no dudamos en ponernos en las mejores manos cuando tenemos un problema físico o un dolor que nos impide realizar una vida normal, cada vez es más frecuente dar la importancia que merece a la salud mental, lo que no hace que sea más sencillo lidiar con este tipo de problemas, pero sí tenerlos más en cuenta y ser más conscientes de lo que influyen en nuestra vida. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, más de dos millones de personas lidian con un trastorno de depresión en España.

Para superar este tipo de trastornos es necesario contar con ayuda, con profesionales que puedan guiarnos, pero también tener a nuestro alcance todas las herramientas que podamos necesitar. Esto en ocasiones pasa por acudir a la consulta, pero también saber qué hábitos pueden ayudarnos a sentirnos mejor y cuáles conviene descartar. El ejercicio físico es uno de los más positivos, así lo han demostrado numerosos estudios, pero no todos funcionan de igual manera para conseguir nuestros objetivos.

Los ejercicios más efectivos contra la depresión

El yoga es uno de los deportes más recomendados para la salud mental Canva

Entrenar no sustituye a un tratamiento efectivo de la mano de profesionales, pero puede ayudar en el camino gracias a sus muchos efectos positivos. Como decimos, muchos son los estudios que se han centrado en los beneficios del ejercicio físico a la hora de ayudarnos a sentirnos mejor y en muchos de ellos se han basado los investigadores para establecer qué ejercicio es más efectivo, tal y como han publicado en The BMJ. Se trata de un primer paso en esta dirección, pues los propios autores reconocían que la calidad de la evidencia no era demasiado alta por la falta de seguimiento.

En general, ejercicios como el baile conseguían grandes reducciones en la depresión, mientras que otros como caminar o trotar, yoga, entrenamiento de fuerza, ejercicios aeróbicos mixtos y tai chi o qigong, solo conseguían reducciones moderadas. Además, en el estudio se tuvieron en cuenta diferentes sesgos, por ejemplo, en los hombres resultaba más efectivo el yoga o el qigong, mientras que para las mujeres, lo era el entrenamiento de fuerza. Ambos se beneficiaban de caminar o trotar.

También se pudieron establecer distinciones en cuanto a la edad, en los adultos mayores el yoga era más efectivo, en los jóvenes era más eficaz el entrenamiento de fuerza. En general, el estudio mostraba que, aunque el entrenamiento ligero mostraba mejoras clínicas, era el vigoroso el que mejores resultados obtenía. No notaron demasiada diferencia entre ejercicio individual o grupal, así como tampoco parece que fuera significativo si las personas tenían otros problemas de salud o no.

Cómo el ejercicio ayuda a combatir la depresión

Beneficios del ejercicio para la salud mental. Getty Images

Así, aunque en este estudio se señalen unos ejercicios como más positivos que otros, cualquier tipo de ejercicio es mejor que una vida sedentaria. Hacer ejercicio con regularidad puede ayudarnos a liberar endorfinas, sustancias químicas que nos ayudan a sentirnos mejor y que aumentan nuestra sensación de bienestar. También nos ayuda a alejar la mente de las preocupaciones y pensamientos negativos que alimentan la depresión.

Gracias al ejercicio, además, se puede ganar confianza, alcanzando y superando pequeñas metas, puede ayudarnos socializar y conocer gente nueva, así como a encontrar una manera positiva de afrontar las preocupaciones, evitando obsesionarnos con nuestra situación o esperando que se pase sin hacer nada.

Evidentemente, como hemos señalado a lo largo de este texto, el ejercicio por sí mismo no curará la depresión, es solo una ayuda en el camino, un extra que aporta un empujón para lograrlo. La ayuda profesional es indispensable.

Referencias

Depresión y ansiedad: hacer ejercicio puede aliviar los síntomas. (2017c, septiembre 27). Mayo Clinic. https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/depression/in-depth/depression-and-exercise/art-20046495

Exercise for the treatment of depression. (2024, 14 febrero). BMJ. https://doi.org/10.1136/bmj.q320

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.