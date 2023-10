¿Cómo saber si una persona tiene problemas de salud mental? Atención a estas señales

En España, 1 de cada 4 personas experimenta un problema de salud mental alguna vez en la vida. La salud de la mente sigue siendo igual de importante que la salud física. No obstante, esta tiende a darse de lado, provocando así consecuencias más graves. Aunque en estos tiempos que corren hay algo más de conciencia, todavía tiende a estigmatizarse este campo de la salud. No solo hay que ir a terapia una vez que se diagnostique la enfermedad, es necesario hacerlo antes de manera preventiva.

Es por ello que hay que atender a las señales que nos podría indicar cierto descontrol en nuestra mente o nuestras emociones. 20minutos ha podido hablar con la psicóloga sanitaria, Belén Vital, acerca de cómo hay que estar atentos ante ciertos pensamientos, sensaciones o comportamientos. Es importante saber que hay diferencias entre un trastorno mental y una enfermedad mental.

La diferencia entre trastorno y enfermedad mental

Mujer acude a terapia de psicología.

Hay una clara diferencia entre padecer un trastorno y una enfermedad mental. Mientras el primero se genera a partir de conductas y de cómo afrontamos situaciones cotidianas de la vida, la segunda se produce cuando hay un origen orgánico en las estructuras del cerebro. Es decir, mientras que la ansiedad social o las fobias son trastornos, la esquizofrenia y la bipolaridad son enfermedades.

Es por ello que Vital advierte que "los profesionales de la psicología ayudamos a todo tipo de personas a trabajar cualquier problema de la salud mental" y asegura que lo importante es alejar la "estigmatización de nuestras consultas". Lo que intenta explicar esta psicóloga, es, por tanto, que no es necesario tener un diagnóstico grave para pedir ayuda. "Muchas veces no sabemos identificar qué nos sucede, pero sentimos que algo no va bien", añade Belén Vital, instando a que esa situación es el mejor momento de dar el paso.

Una buena prevención es importante a la hora de atajar problemas mayores de salud mental. Y son muchas las personas que han acudido a terapia, las que aseguran arrepentirse de no haberlo hecho antes. A veces es difícil saber identificar síntomas y como cuenta Belén Vital: "es totalmente normal y necesario tener un mal día. Ya que estamos en constante cambio a lo largo de nuestra vida". Sin embargo, esta profesional de la salud mental advierte que si la excepción termina siendo la regla, esa es la primera señal a tener en cuenta.

Cuatro señales que podría indicarnos un problema de salud mental

Según cuenta a este medio, la psicóloga Belén Vital, es importante detectar de qué forma nos sentimos personas cansadas, agotadas o apáticas. Y es que, siempre, en el campo de trabajo se estudian "los síntomas con unos determinados criterios de duración, frecuencia y gravedad". Es esta otra de las primeras señales que nos está diciendo que hay algo a nivel emocional que no se está sabiendo gestionar.

Además, destaca que "cualquier malestar psicológico se puede somatizar". Problemas gastrointestinales, dolores de cabeza, dermatitis, etc., podrían estar detrás de un problema de salud mental. Solo un profesional médico puede evaluar qué alcance tienen estas afecciones y por qué las está produciendo nuestro cuerpo.

Por otra parte, síntomas de irritabilidad persistente, enfrentamientos constantes y delegar la culpabilidad a otra persona también está entre otras de las señales. Los estados de ánimo pueden ser muy cambiantes cuando está pasando por un proceso mental complicado. Hay que estar atentos, sobre todo, a las reacciones muy exageradas y fuera de lo normal.

Y por último, la psicóloga Belén Vital destaca la desgana en la responsabilidad. "Posponer tareas pendientes por pereza lo hemos hecho todos alguna vez, pero sí que es alarmante si lo hacemos de manera continuada", cuenta a 20minutos. Esto puede significar que detrás hay inseguridad, autoexigencia o miedo a fallar. Problemas que igual no son de los más graves dentro de la escala de la psicología, pero que sí te pueden llegar a limitar en tu calidad de vida.

