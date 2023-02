Instagram puede tener efectos positivos en mujeres con enfermedades mentales, según un estudio

Las redes sociales, y especialmente Instagram, han sido en los últimos años objeto de fuertes críticas por los efectos negativos que pueden tener sobre la salud mental de algunas personas y especialmente los más jóvenes. Pero, aunque estos riesgos están ampliamente documentados en la literatura científica y deben ser tenidos en cuenta, un estudio llevado a cabo por la Universidad Concordia (Canadá) ha encontrado que ciertos usos de Instagram pueden resultar beneficiosos para mujeres con ciertos trastornos psiquiátricos.

Instagram y los hábitos digitales



La autora de este trabajo, publicado en el medio académico Feminist Media Studies, detalla que la conclusión parte de una serie de entrevistas a mujeres con diagnósticos relacionados con la salud mental centradas en las características y en los motivos de su uso de la red social.

Al respecto, defiende la importancia de estudiar los hábitos digitales de este tipo de pacientes, considerando no sólo los efectos dañinos que se han reportado en el pasado respecto de las redes sociales sino también la importancia que adquieren las rutinas y hábitos regulares (desde el ejercicio físico, dice, hasta llevar un diario o mantener aficiones) en la recuperación de las personas con trastornos psiquiátricos.

Concretamente, de entre las tres pacientes entrevistadas una padecía un trastorno de la conducta alimentaria (TCA), otra un trastorno de ansiedad generalizada y TCA y una tercera un trastorno de ansiedad relacionado con problemas con la propia imagen corporal (disforia).

Diferentes usos



Las tres, reportó la investigadora, llevaban a cabo un consumo de Instagram relacionado con su propia salud mental, si bien con características diferentes. Por ejemplo, una de ellas compartía activamente contenido relacionado con su propia recuperación, mientras que las otras dos preferían consumir preferentemente contenido con información o mensajes positivos acerca de la salud mental.

En cualquier caso, las tres pacientes señalaban que el uso de la red social les ayudaba a aliviar síntomas como la ansiedad o los pensamientos negativos, así como a adoptar otros hábitos positivos que colaboraban en su recuperación.

Con todo, la investigadora defiende que la red social no es inherentemente positiva para la salud mental, y advierte del peligro que supone que la financiación destinada a recursos para la salud mental se desvíe hacia herramientas de 'auto-cuidado', que deben en todo caso complementar la labor de los profesionales.

Referencias

Fanny Gravel-Patry. "A series of little high fives": mental health and digital habituation in women's Instagram practices. Feminist Media Studies (2023). DOI: https://doi.org/10.1080/14680777.2022.2149603