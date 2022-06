Tengo bajones de ánimo y me cuesta encontrar motivación, ¿qué me está pasando?

¿Cómo podemos afrontar un bajón de ánimo? ¿A partir de que momento hay que preocuparse? Frustración, momentos de fatiga emocional, pérdida de motivación, angustia o tristeza son algunos de los signos cuando tenemos un estado anímico bajo.

No obstante, estar triste es un estado de ánimo, al igual que ocurre con la felicidad o el enfado, por lo que no hay que evitar enfrentarnos a emociones negativas. Entonces, ¿cuándo resulta necesario pedir ayuda a un profesional?

"No seguir sola con estos pensamientos"

Una de las dudas del consultorio de Psicología de 20minutos por parte de una lectora estaba relacionada con el estado de ánimo. "Tengo bajones de ánimo todo el tiempo. Me cuesta encontrar motivación para hacer las cosas. Me siento sola aunque esté rodeada de gente. Me queda ese pensamiento de morir varios días... Es como que estoy en un pozo oscuro del cual intento salir, pero no puedo".

La psicóloga Mª Jesús Álava Reyes detalla que, según estas circunstancias, se requiere ayuda profesional con urgencia. "Todos los días los profesionales de la psicología vemos casos como el tuyo, personas que os sentís solas, desmotivadas, sin fuerzas ni ánimos…", indica la experta.

"Los tratamientos dan resultado en pocas sesiones. Lo que hacemos es un análisis funcional que nos permite determinar el origen y las causas de tu malestar". A partir de este análisis, "nos ponemos de acuerdo con cada paciente en los objetivos a conseguir, y diseñamos un programa totalmente a medida donde entrenamos a la persona en los recursos que necesita aplicar para superar la situación que está viviendo y recuperar su estabilidad emocional, su motivación y sus ilusiones", subraya.

Por esta razón, lo mejor en estas situaciones es solicitar ayuda y no seguir sola con este tipo de pensamientos intrusivos. "Verás cómo se puede salir de situaciones como la tuya", concluye.