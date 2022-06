Consultorio de Psicología: "Tengo bajones de ánimo, me siento sola aunque esté rodeada de gente, estoy en un pozo y no puedo salir"

Ya puedes leer aquí la nueva entrega del consultorio de Psicología con el que 20minutos pretende ayudar a resolver las dudas y dificultades que puedan tener los lectores (con los amigos, la pareja, la familia, en el trabajo...).

Para plantear tu problema escribe un correo electrónico a consultoriopsicologia@20minutos.es. Aquí tienes las respuestas que ha dado a las cuestiones de esta semana nuestra experta, Mª Jesús Álava Reyes.

Encerrada con llave

PREGUNTA No asistí a la escuela ya que me sentía mal, mi novio vino a verme, entró a mi casa y nos acostamos, llegó mi madre del trabajo y nos encontró acostados (no estábamos haciendo nada, solo escuchando música).

Se molestó muchísimo y me dijo que ya no quería que él viniera. Se fue al trabajo y me dejó encerrada con llave. ¿Qué puedo hacer?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Tu madre siente que has abusado de su confianza y que no puede fiarse ni de ti ni de tu novio.

Está claro que tendrás que esforzarte por recuperar su confianza, y eso no lo lograrás hablando y prometiendo, sólo lo conseguirás cuando tus conductas le den seguridad y vea que eres consciente de que hay ciertos límites que no hay que pasar.

En relación a tu novio, la mejor forma de ayudarte es no presionarte, ni forzar las situaciones; que se esfuerce por recuperar la confianza de tu madre y que sea consciente de que te ha puesto a ti en una situación muy difícil. En definitiva, trata que tu madre recupere su confianza en ti y no intentes engañarla.

Cuidar abuelos y limpiar

PREGUNTA Tengo 55 años. LLevo varios años en España. En mi país soy una profesional reconocida. Aquí no he pasado de cuidar abuelos y limpiar. Mi país Venezuela atraviesa una dura realidad.

El problema es que no termino de convencerme de que nunca más podré ejercer mi profesión. Me asaltan las dudas sobre si regresar y no sé si será la mejor decisión pues ayudo económicamente a mi familia.

Siento que no agradezco la oportunidad que la vida me dio de vivir y trabajar aqui. Sufro ansiedad y tristeza. Ayuda por favor.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Tu vida ha sufrido un giro de 180ª y es lógico que te resientas por ello. En cualquier caso, no tomes decisiones precipitadas en el estado emocional en que te encuentras.

Dices que sufres ansiedad, tristeza…, pide urgentemente ayuda profesional. Esa ayuda te permitirá superar tu actual bloqueo, el desánimo que vives, la tristeza que te arrastra y la insatisfacción que experimentas.

Sólo cuando hayas recuperado tu equilibrio y tu bienestar emocional, estarás en condiciones de decidir lo que es mejor para tu vida. No arrastres un sufrimiento inútil, que cada día te debilitará más.

Menopausia precoz

PREGUNTA Llevo en tratamiento contra la depresión más de 8 años desde que, pensando que estaba embarazada, me diagnosticaron menopausia precoz con 38 años.

Perdí el deseo sexual pero mi marido me acompañó y pasamos bien todo este tiempo. Hace dos meses, de la noche a la mañana, me pidió el divorcio, cree que merece ser feliz y conmigo ya no lo era.

Es el amor de mi vida, pero se ha transformado, tengo miedo y lo único que hago es llorar. No creo que pueda aguantar mucho tiempo.

Tengo una hija de 16 años y él no hace más que comprarla y ella me reprocha que yo me he quedado con la casa, que hace frío... Mi situación económica no es la misma que la de él pero no me pasa nada por custodia compartida y yo pago toda la hipoteca.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Sin duda estás viviendo una situación trágica para ti. Se han juntado muchas cosas: menopausia precoz, revolución hormonal, pérdida de la libido, oscilaciones de carácter, tristeza frecuente… Y tú eres la principal víctima de todo ello.

Dices que no puedes más y no paras de llorar. No lo dudes un instante, pide inmediatamente ayuda profesional (es posible que necesites tanto ayuda farmacológica como psicológica para salir de esta situación).

Esos pensamientos que tienes de que tu vida ya no tiene sentido son muy frecuentes en estados como el que estás atravesando, pero, afortunadamente, con el tratamiento adecuado, conseguirás superar esta situación, volverás a recuperar tu alegría y tus ganas de vivir.

No dejes de intentarlo, no dejes de pedir esa ayuda que tanto bien puede hacerte. En libros como “La Inutilidad del sufrimiento” y “Lo mejor de tu vida eres tú” detallo cómo volver a recuperar nuestra confianza y nuestra autoestima, cómo volver a ilusionarnos por la vida.

Sin motivación

PREGUNTA Tengo bajones de ánimo todo el tiempo. Me cuesta encontrar motivación para hacer las cosas. Me siento sola aunque esté rodeada de gente. Me queda ese pensamiento de morir varios días... Es como que estoy en un pozo oscuro del cuál intento salir pero no puedo...

RESPUESTA DE LA EXPERTA En las circunstancias que nos comentas, necesitas ayuda profesional de forma urgente. Todos los días los profesionales de la psicología vemos casos como el tuyo, personas que os sentís solas, desmotivadas, sin fuerzas ni ánimos…

Afortunadamente, los tratamientos dan resultado en pocas sesiones. Lo que hacemos es un análisis funcional que nos permite determinar el origen y las causas de tu malestar; a partir de ahí nos ponemos de acuerdo con cada paciente en los objetivos a conseguir, y diseñamos un programa totalmente a medida; donde entrenamos a la persona en los recursos que necesita aplicar para superar la situación que está viviendo y recuperar su estabilidad emocional, su motivación y sus ilusiones.

No dudes en pedir ayuda, no tiene sentido que sigas sola con esos pensamientos que te llenan de desesperanza y te vacían de energía. Verás cómo se puede salir de situaciones como la tuya.