Siete hábitos saludables que ayudan a prevenir la depresión según la ciencia

La depresión es una enfermedad muy compleja, con una clara dimensión psiquiátrica/neurológica pero en la que intervienen también muchos otros ámbitos del funcionamiento del organismo. Por ello, parece que un estilo de vida saludable que incluya actividad física, conexiones sociales, descanso de buena calidad y una dieta saludable puede reducir el riesgo de padecer este trastorno.

Así lo expone un nuevo estudio publicado en la revista especializada Nature Mental Health, en el que los investigadores identifican siete factores del estilo de vida que reducen estadísticamente el riesgo de padecer depresión.

Siete hábitos saludables

No sólo eso, sino que aunque se sabe que existe un componente genético muy importante en el riesgo de padecer trastornos depresivos, los autores de este trabajo opinan que la influencia del estilo de vida podría ser incluso mayor; esto es muy relevante, ya que es posible intervenir y modificar sobre muchos de estos factores.

Concretamente, este estudio reúne siete elementos en el estilo de vida que reducen el riesgo de padecer depresión: mantener una dieta saludable, practicar actividad física de manera regular, no fumar nunca, limitar el consumo de alcohol, mantener conexiones sociales frecuentes, mantener un descanso adecuado y mantener las conductas sedentarias en el mínimo posible.

Estas conclusiones se derivan del examen de los datos de casi 290.000 personas, recogidos en la base de datos UK Biobank a lo largo de un período de nueve años. De ellos, hasta 13.000 sufrieron trastornos depresivos.

Hasta un 57% menos de riesgo

Sobre esta cohorte, los investigadores agruparon a los participantes en tres categorías en base a cuantos de los hábitos saludables identificados se adherían. Aquellos que se encontraban en el grupo intermedio tenían hasta un 41% menos de probabilidades de desarrollar depresión que aquellos que estaban en el grupo desfavorable; los que estaban en el grupo favorable tenían un 57% menos de riesgo.

Hay que tener en cuenta que lo que este tipo de investigaciones arroja son asociaciones estadísticas, y no causales; la relación entre los hábitos de vida y los pronósticos de salud a menudo es en sí misma muy compleja y multifactorial. Sin embargo, es importante identificar este tipo de relaciones, a la hora de recomendar estilos de vida saludables que reduzcan hasta donde sea posible el riesgo de padecer determinadas patologías.

