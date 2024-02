Qué es el Síndrome de Reiter, la enfermedad de transmisión sexual crónica que padece Nacho Vidal

El actor de cine para adultos, Nacho Vidal, reaparecía en un plató de televisión tras largos meses alejado del foco mediático. Su última puesta en escena fue en la presentación de la serie Nacho de Atresmedia España, en la que se narra su historia. En esta reciente entrevista, Vidal reconocía que una de las últimas enfermedades de transmisión sexual (ETS) de la que se ha contagiado, se ha convertido en crónica, provocándole dolor e hinchazón de las articulaciones. Además, ha relatado que está sometido a un tratamiento de medicina biológica para afrontar lo que se llama Síndrome de Reiter o artritis reactiva.

¿Qué es el Síndrome de Reiter?

La artritis reactiva se caracteriza por la inflamación de las articulaciones y de las áreas donde se insertan los tendones. Según MSD Manual, esta condición puede presentarse junto con la inflamación de la conjuntiva (conjuntivitis) y de las membranas mucosas, como las de la boca y los genitales, así como una erupción muy característica. Anteriormente, se conocía a esta forma de artritis reactiva como síndrome de Reiter.

Esta enfermedad genera dolor e inflamación articular y aparece con motivo de una reacción a una infección que puede aparecer en el tracto digestivo (aparato gastrointestinal) o en órganos genitales y urinarios (aparato genitourinario). Según cuentan en American College of Rheumatology: "en la mayoría de los casos, estas bacterias se encuentran en los genitales (Chlamydia trachomatis) o en el intestino (Campylobacter, Salmonella, Shigella y Yersinia)"

Causas de la artritis reactiva

Hombre con dolor de articulación de muñeca. VALENTIN SUPRUNOVICH

Esta enfermedad ataca por igual a hombres y mujeres después de la exposición a la infección de estas bacterias. La forma de contagio se suele producir en relaciones sexuales sin protección o bien por alimentos contaminados. Cualquier persona infectada por estos patógenos podría desarrollar la enfermedad. Puedes infectar por cualquiera de estas bacterias y que no ocurra nada. No obstante, sí que existen unos factores de riesgo que podrían hacer a tu organismo más vulnerable.

Se suele manifestar sobre todo en hombres con edades comprendidas entre los 20 y los 40 años. Además, otro factor de riesgo sería para aquellas personas que tienen una predisposición genética asociada al gen HLA-B27. Además, el Instituto Nacional de Artritis y Enfermedades Musculoesqueléticas y de la Piel (NIAMS) también sostiene que un principal factor de riesgo es ser una persona con infección por VIH.

¿Cuáles son los síntomas del Síndrome de Reiter?

Como cualquier otra enfermedad, la sintomatología dependerá de la persona, aun así, existen algunos síntomas comunes y generales. Las molestias del síndrome de Reiter o artritis reactiva pueden ir de leves a graves. Esto es lo que puedes llegar a experimentar si la infección evoluciona a la enfermedad:

Inflamación de las vías urinarias y genitales.

Enrojecimiento ocular o conjuntivitis.



Dolor e hinchazón de las articulaciones.



Erupciones cutáneas. Pueden aparecer en la planta de las manos o de los pies e incluso alrededor de las uñas. También puede provocar úlceras en la boca.



Inflamación generalizada de los dedos de los pies y manos.



Dolor lumbar persistente.



El dolor característico de esta enfermedad se puede presentar en varias articulaciones al mismo tiempo. Por lo general, suele atacar a las rodillas, a las articulaciones de los pies y en los talones, ya que los tendones se insertan en los huesos. Estos últimos, además, suele inflamarse y provocar un dolor muy intenso. Además, desde el MSD Manual, indican, que la una sintomatología grave suele manifestarse en dolor de espalda, febrícula, pérdida de peso y fatiga excesiva.

Resultado de la inflamación de los tendones en la mano. ARCHIVO

¿Tiene tratamiento la artritis reactiva?

En la actualidad esta enfermedad no tiene cura, de hecho, se trata como una infección crónica del organismo. A veces su diagnóstico es complicado, ya que la sintomatología puede aparecer lentamente. "En la mayoría de las personas, los síntomas iniciales de artritis reactiva desaparecen en 3 o 4 meses, pero hasta un 50% de los pacientes sufren inflamación articular recurrente u otros síntomas durante varios años", detalla MSD. Este síndrome de Retier puede llegar incluso a los pacientes a entrar en una situación de invalidez permanente.

Hasta ahora, los tratamientos dirigidos a la artritis reactiva son aquellos mediante antiinflamatorios no esteroides (AINE). Estos ayudan a reducir los síntomas de dolor e inflamación propios de la enfermedad. Por otro lado, también se utilizan inyecciones de corticosteroides focalizados en tendones o articulaciones gravemente inflamadas.

Referencias

Moley, P. J. (2023, 15 noviembre). Evaluación del dolor de cuello y espalda. Manual MSD versión para profesionales. https://www.msdmanuals.com/es-es/professional/trastornos-de-los-tejidos-musculoesquel%C3%A9tico-y-conectivo/dolor-de-cuello-y-espalda/evaluaci%C3%B3n-del-dolor-de-cuello-y-espalda

Artritis reactiva - Síntomas y causas - Mayo Clinic. (2022, 25 enero). Mayo Clinic. https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/reactive-arthritis/symptoms-causes/syc-20354838

Branch, N. S. C. A. O. (2023, 13 octubre). Información de salud del NIAMS sobre la artritis reactiva. National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases. https://www.niams.nih.gov/es/informacion-de-salud/artritis-reactiva

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.