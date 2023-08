¿Cómo prevenir la tendinitis por el uso del móvil? Estos son los efectos que podría tener a largo plazo

Con la llegada de los móviles y los smartphones cambiaron muchas cosas. Ahora se puede avisar cuando vas a llegar tarde a una cita, ya no es necesario llevar un mapa en la guantera, podemos estar comunicados en cualquier momento, consultar cualquier duda, acceder a una gran cantidad de información e incluso hacer terapia online. En España, de media, pasamos unas cinco horas diarias conectados a nuestros móviles (según datos recopilados por Electronic Hubs).

Así las cosas, no es de extrañar que cada vez existan más dolencias asociadas al uso de estos dispositivos, que cada vez están más entrelazados en nuestras vidas, llegando a crear adicciones y ansiedad cuando, por descuido, lo dejamos en casa. Los dolores físicos asociados al uno del móvil son también frecuentes, se resienten el cuello, la espalda y la vista, pero también las manos, llegando a producir tendinitis.

Tendinitis por el móvil: causas, síntomas y efectos largo plazo

Tendinitis por uso del móvil, efectos a largo plazo y cómo prevenirla. Anna Bizon, vía: Freepik

Generalmente, las tendinitis aparecen a causa de la repetición del mismo movimiento a lo largo del tiempo. Es una inflamación de los tejidos que unen los músculos a los huesos y, en el caso de la tendinitis por uso del móvil, afecta a las manos en particular. En concreto, suele hacer referencia a la tendinitis de Quervain, que inflama los tendones de la muñeca del lado del dedo gordo.

La zona del pulgar y la muñeca son las que más sufren con el uso habitual y frecuente del móvil, porque son las que colocamos en posturas que son diferentes a su posición neutral. Desviamos las palmas de las manos hacia arriba y también las muñecas para sujetarlo y usamos el pulgar para navegar y escribir, movimientos repetitivos y que hacemos durante horas.

Las tendinitis suelen aparecer como una hinchazón en la zona, hormigueos, adormecimiento o una mayor sensibilidad, pero principalmente se reconocen por el dolor sordo que producen, que suele ser repentino y aumentar cuando movemos la zona o repetimos el movimiento que la ha causado. El dolor empeora con el movimiento, como sucede con la artritis, pero a diferencia de esta, no tiene por qué producirse cerca de las articulaciones.

Al sentir este tipo de dolores, es habitual buscar soluciones, una de las mejores es reposar la zona, evitando el movimiento que ha causado el dolor, también se puede poner frío o inmovilizar la zona. Si las molestias no se pasa en unos días, se convierten en dolor y comienza a interferir con nuestra vida normal, lo mejor es consultar con un especialista, porque una tendinitis sin tratar puede aumentar el riesgo de desgarro o ruptura de un tendón, lo que haría necesario recurrir a la cirugía.

Así puedes prevenir su aparición

Evitar que este tipo de dolencias se produzcan no es sencillo, sobre todo porque en ocasiones no se puede evitar el uso del móvil o dispositivos electrónicos. Lo mejor es no pasar demasiado tiempo seguido con el dispositivo y en la misma postura, haciendo pausas cada 20 minutos. Hay que intentar mantener una buena postura, sin forzar las muñecas y colocando el dispositivo a la altura de los ojos, para no inclinar el cuello, además, no es mala idea intentar utilizar otros dedos que no sean el pulgar, el que más sufre en estas situaciones.

Tendinitis por el uso del móvil, cómo prevenirla y efectos a largo plazo. Getty Images/iStockphoto

Conviene utilizar comandos de voz y mensajes de audio siempre que sea posible, realizar estiramientos para las manos y las muñecas y, sobre todo, ante los primeros síntomas de dolor, dejar de realizar la actividad. Si este persiste, acudir a un médico o especialista es la mejor opción.

Otras lesiones habituales

El uso frecuente de dispositivos móviles tanto para el trabajo como durante el tiempo de ocio ha ido provocando dolencias asociadas a su uso en exceso. Son cada vez más frecuentes los dolores en el cuello, provocados por posturas inadecuadas, pero también pueden verse casos de dedo en resorte, principalmente los pulgares, síndrome del túnel carpiano, una compresión del nervio medio de la muñeca, o rizartrosis, por la degeneración del cartílago que cubre el dedo pulgar.

Referencias

