Qué es la clamidia: cómo se contrae y qué síntomas tiene

La clamidia es una de las muchas infecciones de transmisión sexual (ITS) que existen. Afecta tanto a hombres como a mujeres y es una ITS bastante común, pues hasta 183 de 100.000 personas contrajeron esta infección en el año 2013, según indica la SEIMC, y su prevalencia no ha dejado de crecer con los años.

La responsable de la infección por clamidia es la bacteria Chlamydia trachomatis. Aunque los adultos jóvenes entre 15 y 24 años son los más propensos a infectarse, en realidad, esta ITS la pueden contraer personas adultas y mayores si no se protegen durante las relaciones sexuales.

¿Cómo se contrae la clamidia?

La clamidia se contrae al mantener relaciones sexuales (sean vaginales, anales u orales) sin protección, es decir, sin preservativo o barreras bucales. Estos son los únicos métodos que realmente pueden evitar el contagio durante el acto sexual con una persona que esté infectada con la bacteria Chlamydia trachomatis.

Por esta razón, se aconseja utilizar protección siempre que se mantengan relaciones con más de una persona o durante los primeros encuentros con alguien con quien se haya iniciado una relación de pareja. De esta manera, se previene contraer esta ITS que puede provocar síntomas muy incómodos.

Los síntomas de la clamidia

El Ministerio de Salud advierte que "más del 70% de las mujeres y del 50% de los hombres con infección por clamidia no presentan síntomas". Esto puede provocar que se confíen, pues no saben que tienen la infección, y que vayan contagiando a sus parejas sexuales. Por ello, conviene realizarse pruebas de detección de ETS e ITS como mínimo una vez al año para asegurarse.

En el caso de que sí existan síntomas, estos suelen aparecer 1 semana o, incluso, 3 después del contagio. Ante la detección de las molestias expuestas a continuación es necesario ponerse en manos de un profesional lo antes posible para iniciar el tratamiento adecuado y avisar a las parejas sexuales.

Las mujeres suelen ver cambios en su flujo vaginal. El color se vuelve amarillento, el olor más fuerte y puede que la cantidad sea mayor. Además, las reglas pueden ser más cuantiosas de lo habitual, presentar sangrado tras las relaciones sexuales y es normal que haya molestias en la parte inferior del abdomen. Con todo, puede aparecer una sensación de ardor al orinar.

En cambio, los hombres infectados con clamidia presentan una secreción en el extremo del pene, como si fuera pus o una secreción con la misma consistencia y color que la leche. Además, pueden notar dolor o molestias en los testículos y, al igual que las mujeres, ardor en el momento de orinar.

En ambos casos, si la infección ha afectado al recto puede haber sangrado durante la evacuación, incluso dolor y algo de secreción; si el contagio ha sido bucal puede aparecer dolor de garganta. No obstante, presentar síntomas si el contagio se produjo por estas vías no es habitual.

Complicaciones y tratamiento de la clamidia

Si no se trata la clamidia porque los síntomas no se manifiestan pueden surgir complicaciones. Los CDC indican que estas son más habituales en las mujeres, pues la clamidia puede causarles daño en el aparato reproductor y dificultar la posibilidad de un embarazo en el futuro. Además, también aumenta las posibilidades de un embarazo ectópico.

Tras el diagnóstico de la clamidia, el médico recetará antibióticos para erradicar la infección. Como está producida por bacterias, una vez se finalice con éxito el tratamiento la persona estará libre de la infección. No obstante, debe seguir tomando las precauciones debidas en sus encuentros sexuales, ya que infectarse con clamidia no genera inmunidad frente a esta ITS.