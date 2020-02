¿Practicar sexo oral tiene los mismos riesgos a la hora de contraer enfermedades que el sexo genital?

Las relaciones sexuales orales (sexo oral) son muy comunes entre la población, pues el 85% de los adultos de entre 18 y 45 años asegura practicarlas. Sin embargo, puesto que con el sexo oral no existe riesgo de embarazo, la inmensa mayoría de las personas -un 95%- no utiliza preservativo para practicarlas. Un grave error, ya que a través de las relaciones sexuales orales sin protección también se pueden transmitir varias infecciones de transmisión sexual (ITS), concretamente, según informa la Academia Española de Dermatología y Venereología (EADV), “el sexo oro-anal y oro-genital que se practica sin protección puede transmitir gonococo, Chlamydia, sífilis, herpes y Virus del Papiloma Humano”. También, aunque con un riesgo muy bajo, el VIH.

Además, la infección puede trasmitirse en ambos sentidos, es decir, que una persona que tenga una ITS en el área genital (pene, vagina, ano) puede transmitir la infección a la boca-garganta de la pareja; y una persona con ITS en boca-garganta puede transmitir la infección a los genitales de su pareja sexual. Esta última es especialmente peligrosa pues las ITS presentes en el área oral en muchas ocasiones no presentan síntomas y, por tanto, se pueden trasmitir sin saberlo.

​¿Mayor o menor riesgo?

Según el Instituto Urología y Medicina Sexual, es muy difícil comparar el riesgo de contraer una ITS a través del sexo oral con el de relaciones sexuales vaginales o anales, porque la mayoría de las personas que tienen sexo oral también realizan relaciones sexuales vaginales o anales.

Esto ocurre en la mayoría de las ITS, pero no con el VIH, del que sí se sabe con seguridad que es muy difícil que se trasmita por vía oral-genital. Aun así, no es imposible, sobre todo si se tienen relaciones pene-boca con eyaculación, si existe sangrado en las encías o cualquier tipo de herida o llaga o si se lleva a cabo esta práctica con asiduidad. Además, si ya existe contagio de otra ITS, como sífilis, herpes genital, clamidia o gonorrea, esto puede facilitar la infección por VIH, también por vía oral.

En caso de otras ITS el riesgo de contagio es similar, pero las consecuencias pueden ser iguales o peores que a contagiarse vía genital. Este es el caso de Virus del Papiloma Humano (VPH) que, de ser contraído vía oral puede provocar distintos tipos de cáncer orofaríngeo en distintas zonas de la boca o alrededores, como la garganta, la base de la lengua y las amígdalas.

Como evitar el contagio de ITS por sexo oral

El riesgo cero, siempre que existan relaciones sexuales, no existe, pero sí se pueden tomar una serie de precauciones encaminadas a reducir el riesgo al máximo. Estas son prácticamente las mismas que las mantenidas en relaciones sexuales vaginales, con algunas precauciones extra.

•Usar siempre preservativo -y de manera correcta- desde el inicio de la relación sexual y cambiarlo si pasamos de una relación sexual a una oral, y viceversa. Si algún miembro de la pareja es alérgico al látex, se pueden utilizar preservativos de poliuretano.

•Para las relaciones sexuales orales en la vagina (cunilingus) o el ano (anilingus) se puede usar un dique dental, una película de látex o poliuretano que se usa entre la boca y la vagina o el ano durante el sexo oral. En un principio se utilizaban los de los dentistas, pero ahora existen unos específicos para practicar sexo oral. Otra opción es cortar un preservativo para formar un cuadrado y ponérselo entre la boca y la vagina o el ano de la pareja. En ambos casos, se debe desechar después de su uso y no reutilizar.

•Aunque la mejor forma de evitar las ITS a través del sexo oral son la anteriores, también se puede reducir el riesgo si se evita eyacular en la boca de la pareja y si se mantiene una adecuada higiene y salud bucal.

•En caso de tener relaciones sexuales con parejas distintas, se recomienda realizarse pruebas para descartar ITS cada tres meses y acudir al médico ante la mínima sospecha de padecerla y abstener de mantener relaciones sexuales orales o de otro tipo.