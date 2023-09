Esta es la dolorosa enfermedad que sufrirán millones de personas y es causa de discapacidad en adultos

El envejecimiento es inevitable y también es la causa de algunas enfermedades que, no por ser comunes, son menos importantes. En España, las enfermedades osteoarticulares son muy prevalentes, especialmente la lumbalgia, la fibromialgia y la osteoartritis o artrosis, tal y como se recoge en un estudio publicado por Elsevier.

Otro estudio, esta vez publicado por The Lancet Rheumatology estima que para el año 2050, mil millones de personas vivirán con osteoartritis, la forma más habitual de artritis, una enfermedad que afecta a las articulaciones. Esta enfermedad afecta de manera diferente a cada persona y, mientras que para algunos no interfiere con su vida habitual, para otros su dolor resulta incapacitante.

Osteoartritis: qué es y sus síntomas más frecuentes

La artrosis afecta, sobre todo, a la articulación de la rodilla y a las manos. Archivo

La osteoartritis es la forma más común de artritis y se produce cuando el cartílago protector que amortigua los extremos de los huesos se desgasta con el tiempo, tal y como explican desde la Clínica Mayo. Aunque puede afectar a cualquier articulación, es más frecuente en las manos, las rodillas, la columna y la cadera. Los daños no se pueden revertir, pero se pueden tratar los síntomas.

Esta enfermedad afecta a hombres y mujeres por igual hasta los 55 años, pero pasada esta edad, la incidencia en el caso de las mujeres aumenta.

Los síntomas de esta enfermedad, en general, aparecen lentamente y van empeorando con el tiempo. Los más frecuentes son:

Dolor en las articulaciones afectadas.

en las articulaciones afectadas. ​ Rigidez , que puede ser mayor tras tiempos de reposo o al despertar.

, que puede ser mayor tras tiempos de reposo o al despertar. ​ Hinchazón en la articulación o las zonas cercanas a esta, también aumenta la sensibilidad.

en la articulación o las zonas cercanas a esta, también aumenta la sensibilidad. ​ Pérdida de flexibilidad , haciendo que no sea posible mover la articulación en todo su rango de movimiento.

, haciendo que no sea posible mover la articulación en todo su rango de movimiento. ​Sensación o ruido crujiente en las articulaciones al moverlas, que recibe el nombre de crepitación.

Además, conforme avanza la enfermedad, pueden debilitarse los ligamentos y músculos alrededor de la articulación, así como formarse espolones óseos o hueso adicional alrededor de la articulación.

Causas de la osteoartritis

Esta enfermedad se debe al envejecimiento natural del cuerpo, pero hay algunos factores que pueden derivar en osteoartritis, como por ejemplo, la genética porque tiende a ser hereditaria. También el sobrepeso aumenta el riesgo de padecerla, por el peso extra que soportan las articulaciones de las caderas, rodillas, tobillos y pie.

Osteoartrosis, la dolorosa enfermedad que va en aumento. Getty Images/iStockphoto

Algunas lesiones y fracturas pueden derivar en el futuro en este tipo de daños, también determinados trabajos que requieren pasar mucho tiempo de rodillas o algunos deportes que implican un impacto directo sobre las articulaciones. Determinadas personas nacen con articulaciones malformadas o cartílagos defectuosos y quienes padecen algunas enfermedades metabólicas (como la diabetes) también tienen más riesgo de padecerla.

Tratamiento de esta enfermedad

Como señalábamos antes, los daños de esta enfermedad no se pueden revertir, por lo que el tratamiento tiene como objetivo que esta no empeore mientras reduce el dolor que pueda sentir quien la padece, mejorar la función articular y mantener así una buena calidad de vida.

En general suele recomendarse el ejercicio físico, lo que mejora el movimiento articular, fortalece los músculos y reduce el dolor, también controlar el peso, para reducir la presión en las articulaciones y, en ocasiones, emplear aparatos ortopédicos específicos. Se pueden emplear medicamentos o cremas antiinflamatorias para calmar el dolor, así como terapias de frío y calor.

Referencias

Branch, N. S. C. A. O. (2022, 1 abril). Información de salud del NIAMS sobre la osteoartritis. National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases. https://www.niams.nih.gov/es/informacion-de-salud/osteoartritis/basics/diagnosis-treatment-and-steps-to-take

Osteoartritis: MedlinePlus Enciclopedia Médica. (s. f.). https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000423.htm#:~:text=Prevenci%C3%B3n&text=Trate%20de%20no%20sobrecargar%20una,cadera%2C%20rodilla%20o%20tobillo).

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.