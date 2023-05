La salud de los huesos predice la supervivencia en el cáncer de próstata

El cáncer de próstata es uno de los que provoca más muertes entre los varones en el mundo. Para mejorar el pronóstico de los pacientes, el tratamiento y las tasas de supervivencia es fundamental entender los factores que influyen en el desarrollo de la enfermedad.

Biomarcadores de pérdida y reconstrucción ósea

Ahora, una investigación dirigida por el centro de cáncer UC Davis, en Estados Unidos, ha revelado una relación importante entre algunos biomarcadores del metabolismo óseo y la supervivencia en los hombres con cáncer de próstata sensible a las hormonas recién diagnosticado que han recibido terapia de privación de andrógenos (ADT). El trabajo se ha publicado en el medio especializado European Urology.

Esta es la conclusión de un ensayo clínico de fase III llevado a cabo por la red de investigación del cáncer SWOG que contó con casi 1.000 pacientes en tratamiento con ADT, incluyendo algunos con el nuevo tratamiento Orteronel. Estos participantes procedían de 248 centros académicos y comunitarios de EE.UU.

Los autores midieron los biomarcadores de la pérdida y la formación de hueso de los pacientes participantes en el ensayo clínico, y encontraron que los niveles elevados se asociaban a un mayor riesgo de muerte

Conocer el estado del hueso

Esta asociación refleja la ya documentada en el caso de los cánceres de próstata resistentes a la terapia de castración (CRPC), que aún no se había encontrado en el caso de los cánceres de próstata hormonosensibles.

Sea como sea, los autores del trabajo destacan que, en el futuro, conocer el estatus de biomarcadores de hueso podría mejorar el modo en el que se realiza la predicción de los pronósticos de los pacientes y mejorar las consideraciones de tratamiento en los hombres con cánceres de próstata hormonosensibles.

Una interacción equilibrada con mucha precisión entre las células que destruyen y las que reconstruyen el hueso es algo común en los hombres con cáncer de próstata avanzado. A menudo, estos varones presentan metástasis esquelética, una fuente común de dolor de huesos y fractura que puede afectar a su supervivencia.

Adicionalmente, los hombres con cáncer de próstata hormonosensible metastásico a menudo son tratados con ADT, que interfiere en la reparación ósea y contribuye al desarrollo de enfermedades como osteopenia u osteoporosis.

Referencias

Primo N. Lara, Edward Mayerson, Erik Kertz et al. S1216 Phase 3 Trial of Androgen Deprivation Therapy with or Without Orteronel. European Urology (2023). DOI: https://doi.org/10.1016/j.eururo.2023.03.036