Una de cada siete personas en España padecen esta enfermedad crónica y muchos de ellos no lo saben

La caries dental es la enfermedad crónica más frecuente a nivel mundial (las enfermedades bucodentales afectan a más de 3.500 millones de personas), y supone un reto muy importante que abordar por parte de la sanidad pública. En España, concretamente, y según el 'Atlas de Salud Bucodental. Una llamada a la Acción', más del 90% de los adultos entre 35 y 44 años tiene caries, lo que se traduce en que, de media, cada adulto presenta 7 dientes afectados por esta enfermedad. Hasta aquí, una prevalencia más que preocupante por lo numerosa.

Sin embargo, más allá de estas abultadas cifras, lo que más preocupa al Consejo General de Dentistas de España, es que el 40 por ciento de esos pacientes afectados por caries no lo saben, y no están tratando el avance de la enfermedad. Ahondando en las cifras, el 45% de los adolescentes también presenta caries, y un 30% tampoco han recibido el tratamiento pertinente. Aunque el problema pudiera parecer menor, lo cierto es que los expertos de Align Technology alertan sobre el avance de este problema que pueden traer asociadas enfermedades mucho más graves si no se trata a tiempo.

El diagnóstico precoz de la caries, imprescindible

Los expertos de Align aseguran que es fundamental llevar a cabo un diagnóstico precoz, como sucede en todas las enfermedades. Si se detecta una caries en su fase inicial, estaremos evitando su avance y que pueda desembocar en males mayores como dolor en las encías, dolor de cabeza y migrañas crónicas, gingivitis, infecciones graves y complicaciones severas en el corazón.

Para tener ese diagnóstico temprano y certero, la tecnología juega un papel fundamental, puesto que hoy en día se han desarrollado métodos de detección dependiendo del lugar en el que se encuentra la lesión, que permiten localizar las más superficiales, pero también aquellas que no se ven a simple vista o que pueden escapar a las radiografías por el lugar recóndito en el que se encuentran. Así pues, la tecnología proporciona a los profesionales de la salud dental nuevas herramientas digitales menos invasivas y más sensibles, que permiten efectuar el mejor manejo de la patología.

En palabras del doctor Didier Delmas, odontólogo, "para la detección de las caries, existen distintos métodos de precisión dependiendo de la superficie en donde se encuentre la lesión. Estas herramientas han ido evolucionando digitalmente y son cada vez más certeras para detectar las caries en su etapa más temprana". En este sentido, desde Align nos hablan del sistema de escáner que captura imágenes por infrarrojo cercano (NIRI), que ayuda a detectar las caries interproximales y no expone al paciente a radiación ionizante. Por esta circunstancia, está indicada también para embarazadas y niños.

Como explican desde el Consejo General de Dentistas de España, "la mayoría de las enfermedades bucodentales son prevenibles y pueden controlarse mediante la gestión de los factores de riesgo modificables que también son comunes a las demás enfermedades no transmisibles, incluyendo una dieta equilibrada y baja en azúcar, evitando el consumo de tabaco y alcohol, así como practicando una buena rutina de higiene bucodental. Esto solo puede lograrse mediante la promoción de entornos favorables para la salud y abordando también los determinantes sociales y comerciales subyacentes que impulsan los malos resultados sanitarios".

Impacto de la caries en otras enfermedades

La caries y la enfermedad periodontal son procesos muy comunes que afectan a un elevado porcentaje de la población en España. Ambas patologías son consideradas crónicas y presentan un desarrollo normalmente lento. Lo más importante es que ambas son prevenibles a través de autocuidados sencillos y revisiones periódicas en la consulta del dentista.

La conexión de la salud oral con la salud general es incuestionable y viene a reforzar la importancia del mantenimiento de una óptima salud oral, puesto que va mucho más allá de los aspectos estéticos de la sonrisa. Las enfermedades bucodentales afectan a un área limitada del cuerpo, pero sus consecuencias e impacto afectan al cuerpo de manera global.

Según datos que se revelan en el informe del que hablamos anteriormente, la salud bucodental podría influir en otras enfermedades como la demencia (la inflamación crónica gingival aumenta el riesgo de Alzheimer); enfermedades renales (son más frecuentes en adultos que han perdido sus dientes); diabetes (los diabéticos son más propensos a padecer caries y enfermedad periodontal, y la enfermedad periodontal empeora el control de la diabetes); artritis reumatoide; infección respiratoria (las bacterias orales incrementan el riesgo de problemas respiratorios); glaucoma (la pérdida dentaria incrementa el riesgo de lesión del nervio óptico); y migraña (relacionada en muchos casos con bacterias presentes en la boca).

Qué es la caries y a quién afecta

Puestos en antecedentes sobre los efectos nefastos que tiene la caries sobre el organismo en general, es importante conocer que esta es la enfermedad crónica más común en el mundo. La caries sucede cuando las bacterias presentes en la boca producen una serie de ácidos que atacan la superficie dental o al esmalte, creando un pequeño agujero que va creciendo si no tomamos medidas. Una caries no tratada puede dificultar comer y dormir, tener impacto en el crecimiento del menor, además de ser la causa principal de absentismo escolar y laboral.

Cuando se analizan los datos del peso relativo de la caries en nuestro país, comparándolos con el que tienen otras enfermedades comunes, se comprueba que, en términos de prevalencia, la caries ocupa la primera posición.

Un tercio de los menores de 6 años presenta caries, lo que representa unos 850.000 niños afectados que acumulan cerca de 4 millones de dientes temporales con caries. De cada 4 dientes primarios con lesión de caries, solamente uno ha recibido el tratamiento oportuno. Por lo que respecta a los adolescentes, un tercio tienen caries. En los adultos, estas cifras se disparan hasta el 94% de la población.

En la caries intervienen diferentes factores. Algunos pertenecen al entorno bucal, como la microbiota bacteriana, la resistencia del huésped a la desmineralización o la morfología dentaria. Otros factores pertenecen al propio individuo: visitas regulares al dentista, uso apropiado de fluoruros y dieta.

En tercer lugar, existen influencias a nivel familiar: nivel socioeconómico, cultural, de conciencia sanitaria... Finalmente, el cuarto grupo de factores recae en el ámbito comunitario: características del sistema sanitario, organización de los cuidados de atención bucodental, recursos a los que tenemos acceso y apoyo social.

Cómo evitar tener caries

La primera medida a considerar es reducir la ingesta de azúcares. Los niveles más altos de caries se asocian a un elevado consumo de productos azucarados. Las consecuencias de la caries no tratada, sobre todo en la población infantil, incluyen impactos negativos en la nutrición y crecimiento, coste elevado de tratamientos posteriores, pérdida de días de escolaridad y trabajo, y reducción de la productividad en general.

Desde el Consejo General de Dentistas de España insisten en la necesidad de promover el acceso universal a los fluoruros: "La exposición al flúor es una de las medidas más costo-efectiva para prevenir la caries y mejorar la salud bucodental. El aporte regular de flúor a través de la pasta dental es la mejor vía para garantizar un buen efecto preventivo". Y la vigilancia de las enfermedades bucodentales, que "debe formar parte de la vigilancia epidemiológica rutinaria. La monitorización de los factores de riesgo y de las necesidades de cuidados bucodentales es fundamental para desarrollar intervenciones y programas apropiados".

Cómo y cuánto cepillar los dientes para evitar la caries

La doctora Nadia Sarmini, de Clínica Dental Bernabéu, recuerda la importancia de la limpieza bucal profesional: "algunos tratamientos como las limpiezas dentales no solo eliminan las manchas y el sarro acumulado, sino que también ayudan a prevenir enfermedades bucales como la caries".

En cuanto al gesto, imprescindible, del cepillado diario, la odontóloga Patricia Palma Maldonado de P&P Clinic habla de usar un cepillo de dientes constituido por filamentos de fibra de nailon suaves y redondeados con la misma longitud que nos permitan realizar una limpieza que no dañe las encías. Por otra parte, también es recomendable que el cabezal sea pequeño y el cuello estrecho, de este modo, podremos acceder a todas las zonas de boca".

Por lo que se refiere a la pasta dentífrica, la experta añade: "debemos buscar que incluya flúor. Este componente es el ingrediente antiplaca más reconocido, además de que protege nuestra dentadura frente a las caries. Su concentración debe ser entre 1000 y 1500 partes millón, de este modo actuará de forma eficaz y promoverá la remineralización de los dientes”. En cuanto al tiempo, "el cepillado de los dientes debe realizarse todos los días, tres veces al día. Lo idóneo sería realizar esta limpieza después de cada comida principal".

Y ojo, que no siempre más es sinónimo de mejor: "el tiempo recomendado es de dos minutos por sesión, ya que, si nos excedemos podemos conseguir el efecto contrario y dañar el esmalte, exponiendo las piezas dentales y elevando la posibilidad de sufrir sensibilidad dental”.

