El error que todos cometemos al usar el enjuague bucal

El enjuague bucal es uno de los productos básicos que podemos encontrar en un cuarto de baño de cualquier hogar occidental. Los colutorios sirven para completar el cepillado dental.

Pero pese a que todos solemos usarlo tras cepillarnos los dientes, lo estamos haciendo mal: hay que hacer lo contrario, es decir, usarlo antes del cepillado de dientes.

Tal y como recoge Gizmodo, la doctora Anna Peterson desafió recientemente esa sabiduría popular con un vídeo viral de TikTok. "Tu pasta de dientes tiene alrededor de 1450 ppm (partes por millón) de fluoruro. Tu enjuague bucal tiene solo 220 ppm de fluoruro".

"Esta es una concentración mucho más baja y no es suficiente para proteger tus dientes de los azúcares que comes y bebes. Entonces, cuando te cepillas los dientes y te enjuagas con enjuague bucal justo después de cepillarte, solo estás diluyendo la alta concentración de fluoruro para obtener una concentración muy baja de fluoruro", añade la odontóloga.

En otro vídeo, Peterson amplía su teoría. Dice que después de comer, los azúcares en nuestros alimentos reducen el pH en nuestra boca, volviéndola ácida, y durante este "ataque ácido, los dientes comienzan a disolverse".

Si nos cepillamos en ese momento, extendemos el ácido. Para evitarlo, la odontóloga recomienda usar el enjuague bucal antes.

La doctora Peterson no es la única que lo considera. Según el NHS británico, "usar un enjuague bucal que contenga flúor puede ayudar a prevenir la caries dental, pero no uses enjuague bucal (ni siquiera uno con flúor) inmediatamente después de cepillarte los dientes o lavarás el fluoruro concentrado en la pasta de dientes que quedó en tus dientes".

Más gráfico es lo que dicen en el Water Tower Dental Care de Chicago: "Si usar enjuague bucal antes de cepillarse los dientes es similar a lavar los platos, hacerlo después del cepillado es similar a remojar los platos en agua con lejía diluida cuando ya están limpios".