La enfermedad periodontal, una infección común que aumenta el riesgo de padecer alzhéimer

La demencia, cuya forma más común es el alzhéimer, es una compleja enfermedad sobre la que aún nos queda mucho por saber. Son muchos los factores que contribuyen a su desarrollo de maneras que no entendemos del todo, y puede que en estos mecanismos resida la clave para un día tratar o ralentizar la enfermedad.

Un vínculo complejo

Desde hace años, los científicos saben que existe un nexo de unión entre dos enfermedades aparentemente tan poco relacionadas como el alzhéimer y la enfermedad periodontal, una infección de las encías y la mandíbula.

Ahora, una investigación llevada a cabo por la Universidad de Tufts (Estados Unidos) y publicada en el medio especializado Frontiers in Aging Neuroscience sugiere que esa relación podría pasar por la propia bacteria causante de la enfermedad periodontal, Fusobacterium nucleatum.

Y es que este trabajo ha identificado que el patógeno puede causar inflamación sistémica e incluso infiltrarse en el sistema nervioso, amplificando los signos y síntomas de la enfermedad de alzhéimer.

De hecho, la inflamación crónica severa es un síntoma común de muchas enfermedades crónicas, incluyendo la enfermedad de Alzheimer y la diabetes de tipo II.

Una forma de retrasar la progresión

Los autores han encontrado en modelos animales (ratones en este caso) que la infección por F. nucleatum provoca una proliferación anormal de células microgliales, un tipo característico de célula inmune en el cerebro que normalmente se encarga de eliminar neuronas dañadas e infecciones y, en general, mantener la salud del sistema nervioso central. Sin embargo, el exceso de estas células provoca una respuesta inflamatoria aumentada.

De hecho, esta respuesta inflamatoria reducía las habilidades de memoria y cognitivas en los ratones. Esto, dicen, debería servir como señal de alarma tanto a los investigadores como a los clínicos.

Esto no significa, aclaran, que la infección por F. nucleatum conduzca directamente a la enfermedad de Alzheimer; más bien, parece indicar que la enfermedad periodontal causada por este patógeno podría empeorar los síntomas de la demencia si no se trata. Al revés, tratar la patología podría ralentizar la progresión del alzhéimer.

Referencias

Hongle Wu, Wei Qiu, Xiaofang Zhu et al. The Periodontal Pathogen Fusobacterium nucleatum Exacerbates Alzzheimer's Pathogenesis via Specific Pathways. Frontiers in Aging Neuroscience (2022), Consultado online en https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnagi.2022.912709/full el 15 de julio de 2022.