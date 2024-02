Apagar el interruptor del cáncer de intestino: así es el nuevo descubrimiento

Una nueva investigación de la Universidad Nacional de Australia ha hallado un importante avance que abre nuevos caminos en la superación del cáncer de intestino. Este tipo de tumor es uno de los más diagnosticados en España, según la Asociación Contra el Cáncer. Y, es que, los estudios han permitido que estos cánceres colorrectales sean identificados más comúnmente, pero esto también significa que su aparición es más común. Los estilos de vida seguidos en los últimos tiempos, que se alejan en la mayoría de los parámetros saludables, siguen preocupando al campo médico.

De hecho, esto es lo que se llama la paradoja del cáncer, en la que se detectan más casos, pero bajan la tasa de mortalidad. No obstante, una las últimas investigaciones alertaba precisamente del aumento por cáncer de colon que se está registrando en personas jóvenes de la Unión Europa. En el caso de España, se espera que este año aumenten los fallecimientos por esta causa en un 5,5% entre los varones.

La proteína que puede frenar al cáncer de intestino

Es por ello que este nuevo descubrimiento de la Universidad Nacional de Australia significa un paso más en la lucha por frenar este tipo de cáncer. Los investigadores hallaron que la proteína, conocida como Ku70, puede actuar como un interruptor mediante la combinación de nuevos medicamentos y con los ya existentes. Esta actuaría encendiéndose para apagar la propagación del cáncer de intestino y de su daño celular.

El líder de la investigación, el doctor Abhimanu Pande explicabas así este nuevo hallazgo: "En su estado activado, la proteína actúa como un sistema de vigilancia, detectando signos de ADN dañado en nuestras células". Cuando el ADN sufre cualquier daño, este puede significar que las células sanas se están convirtiendo en peligrosas para nuestro organismo.

Así pues, esta proteína Ku70 puede frenar la expansión del cáncer de intestino. Según comentan desde el estudio, esta funciona de una manera que "enfría" las células y es capaz de limpiar el ADN dañado, manteniendo, además, las células cancerosas en estado latente. Al tener identificada la proteína Ku70, observar sus niveles puede significar llegar antes al diagnóstico de una propagación de células malignas y, por tanto, evitar los estados más avanzados de la enfermedad.

¿Cómo se detecta el cáncer colorrectal?

La detección del cáncer colorrectal implica la realización de pruebas específicas diseñadas para identificar la presencia de anomalías en el colon o el recto. Una de las herramientas más efectivas es la colonoscopia, un procedimiento en el cual se inserta un tubo flexible con una cámara en el extremo a través del recto para examinar el interior del colon en busca de pólipos o signos de cáncer.

Además, las pruebas de sangre oculta en heces son utilizadas para buscar pequeñas cantidades de sangre no visibles a simple vista, lo que podría indicar la presencia de cáncer. La combinación de estas pruebas y otros métodos de detección precoz, como la sigmoidoscopia y la tomografía computarizada (TC), permite a los profesionales de la salud identificar el cáncer colorrectal en sus etapas iniciales, mejorando así las posibilidades de un tratamiento exitoso.

Ante cualquier síntoma anormal en tus hábitos intestinales, acude al médico. Getty Images/iStockphoto

Los síntomas del cáncer colorrectal pueden variar, pero algunos signos comunes incluyen cambios en los hábitos intestinales, sangre en las heces, dolor abdominal persistente, pérdida inexplicada de peso, fatiga y debilidad. Es importante tener en cuenta que, en muchos casos, el cáncer colorrectal puede desarrollarse sin presentar síntomas evidentes en las etapas iniciales, lo que resalta la importancia de someterse a exámenes de detección periódicos, especialmente para aquellos con factores de riesgo, como antecedentes familiares de cáncer colorrectal o trastornos genéticos predisponentes.

La detección temprana juega un papel crucial en la eficacia del tratamiento y en la mejora de las tasas de supervivencia para quienes enfrentan esta enfermedad. Avances como el conseguido por la Universidad de Australia abren una nueva puerta esperanzadora en la lucha contra el cáncer.

Referencias

Pandey, A., Shen, C., Feng, S., Tuipulotu, D. E., Ngo, C., Liu, C., Kurera, M., Mathur, A., Venkataraman, S., Zhang, J., Talaulikar, D., Song, R., Wong, J., Teoh, N. C., Kaakoush, N. O., & Man, S. M. (2024). KU70 senses cytosolic DNA and assembles a tumor-suppressive signalosome. Science Advances, 10(4). https://doi.org/10.1126/sciadv.adh3409

¿Qué es el cáncer colorrectal? | CDC. (s. f.). https://www.cdc.gov/spanish/cancer/colorectal/basic_info/what-is-colorectal-cancer.htm

