Las muertes por cáncer de colon crecerán un 5% entre los varones jóvenes españoles en 2024

La mortalidad por cáncer de colon está creciendo en muchos países de la Unión Europea, incluyendo algunos como el Reino Unido o Italia. En el caso de España, se espera que este año aumenten los fallecimientos por esta causa en un 5,5% entre los varones.

Así lo concluye un estudio dirigido por Carlo La Vechia, profesor de Estadística Médica y Epidemiología de la Universidad de Milán (Italia), que ha sido publicado en la revista especializada Annals of Oncology. Este trabajo, cuyo objetivo es predecir las tasas de mortalidad por el cáncer en Europa para 2024 con el foco puesto en el cáncer colorrectal, apunta a "el consumo de alcohol, la obesidad y condiciones de salud como los niveles elevados de azúcar en sangre y diabetes" como factores clave que contribuyen a este incremento en la mortalidad por este tipo de tumores.

Tendencias positivas y negativas

Para ello, estos autores analizaron las tasas de mortalidad por cáncer de una serie de países europeos (incluyendo el Reino Unido y los cinco más poblados de la Unión Europea: Francia, Alemania, Italia, Polonia y España), anotando individualmente cánceres como el de estómago, los de intestino, el de páncreas, el de pulmón, el de mama, el de útero, el de ovario, el de próstata, el de vejiga o la leucemia (una forma de cáncer de la sangre). Las predicciones de evolución se establecieron después respecto a las cifras del año 2018.

Este método arrojó que en el Reino Unido se producirá el mayor aumento en la mortalidad por cáncer de intestino entre los jóvenes, con un crecimiento del 26% entre los hombres y un 39% entre las mujeres. Similarmente, entre las mujeres alemanas se espera un incremento de la mortalidad de un 7,2%, entre los varones polacos del 5,9%, entre los varones jóvenes españoles del 5,5%, entre las mujeres italianas del 2,6% y entre los varones italianos del 1,5%.

Otra tendencia desfavorable es la del cáncer de páncreas: teniendo en cuenta el total de los territorios incluidos en el estudio, se espera que la mortalidad por esta clase de tumores crezca un 1,6% entre los hombres y un 4% en las mujeres.

Cabe apuntar que, exceptuando las ya señaladas, el resto de predicciones son mayormente favorables. Por ejemplo, se espera que la mortalidad total por cáncer descienda un 6,5% entre los hombres y un 4,3% entre las mujeres en el conjunto de la Unión Europea; si nos centramos en el cáncer colorrectal, este descenso previsto será del 4,8% en los varones y del 9,5% en las mujeres.

El papel del alcohol, el tabaco y la obesidad

Los autores del estudio explican que la diferencia que existe en los descensos de la mortalidad a favor de los hombres podría explicarse principalmente por el mayor cese en el consumo de tabaco por parte de estos, lo que subraya también el rol protagonista que aún tiene el tabaquismo en la mortalidad por cáncer en Europa.

Respecto al resto de datos favorables, los firmantes del artículo opinan que pueden responder principalmente "a la mejora de los diagnósticos de las lesiones colorrectales, de la eliminación de adenomas y lesiones neoplásicas y al avance en el manejo y la terapia. Notablemente, las tasas de mortalidad descendieron en aquellos países con mejor acceso a los cribados, al diagnóstico temprano y con altos niveles de cuidados".

Por contra, aumentos en la mortalidad como el predicho para los varones jóvenes españoles tendrían que ver con el avance de factores de riesgo como "el sobrepeso, la obesidad, la diabetes, la falta de ejercicio físico y los (malos) hábitos dietéticos", así como al consumo de alcohol, que se ha documentado que se relaciona de manera importante con el cáncer colorrectal de inicio temprano".

Los cribados, fundamentales para prevenir

Debemos tener en cuenta que el cáncer colorrectal, como señala la Clínica Mayo (Estados Unidos), frecuentemente no provoca síntomas hasta un estadio muy avanzado, por lo que puede ser difícil de detectar, especialmente en personas jóvenes.

Si a ello le añadimos que tratar las lesiones precancerosas (pólipos) ayuda con mucho a prevenir el cáncer de colon, es fácil entender por qué las estrategias preventivas como los cribados se consideran tan importantes para evitar los casos más graves y las muertes por esta clase de tumor.

En la actualidad, se aconseja el cribado del cáncer colorrectal a todos los hombres y mujeres de entre 45 y 75 años de edad. De entre los diversos procedimientos empleados con este fin, la colonoscopia es el más efectivo y el más empleado: no sólo permite el diagnóstico tanto del propio cáncer como de las lesiones que lo preceden, sino que en el caso de encontrarse anomalías el procedimiento permite extirparlas en el momento.

Referencias

C., Santucci, S. Mignozzi, M. Malvezzi, P. Bofetta, G. Collatuzzo, F. Levi, C. La Vecchia, E. Negri. European cancer mortality predictions for the year 2024 with focus on colorectal cancer. Annals of Oncology (2024). DOI: https://doi.org/10.1016/j.annonc.2023.12.003

Clínica Mayo. Cáncer de colon. Consultado online en https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/colon-cancer/symptoms-causes/syc-20353669 el 29 de enero de 2024.

