El test que detecta hasta 18 tipos diferentes de cáncer en las fases más tempranas

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el cáncer como la principal causa de muerte en el mundo, estimando que casi uno de cada seis fallecimientos se producen por este motivo. Por su parte, la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) prevé que en España aumenten los casos en un 22 por ciento en 2040. Un escenario ante el que la sofisticación de los biomarcadores, como el que acaba de plantear un equipo científico norteamericano, podría salvar la vida de millones de personas.

Hábitos de vida no saludables (alcohol, tabaco), inactividad física y contaminación son factores de riesgo que incidirán en este incremento. Los tumores más comunes que se detectan en España son, a día de hoy, los de mama, pulmón, colón y recto y próstata. Con respecto a las previsiones futuras, la SEOM pronostica 340.000 nuevos casos en el año 2040, continuando una leve incidencia mayor en hombres que en mujeres.

En la actualidad una parte importante de cánceres se cronifican, por lo que al hablar de esta patología no solo hay que pensar en parámetros de mortalidad sino también de morbilidad. Esto ha sido posible gracias a las políticas de prevención puestas en marcha por las autoridades estatales con programas de cribado cada vez más sofisticados. Sin embargo, la mayoría de estos biomarcadores detectan la presencia de un solo cáncer en el paciente, de ahí la trascendencia del hallazgo publicado recientemente en el British Medical Journal (BMJ).

Detectar varios cánceres en una sola prueba

El equipo responsable del hallazgo, liderado por el prestigioso investigador de Harvard Bogdan Budnik, ha llevado a cabo un estudio sobre pruebas de detección temprana multicáncer (MCED según sus siglas en inglés), que permiten identificar en un solo análisis la posible presencia de varios tipos de tumores. De esta forma, la intervención temprana se aceleraría notablemente consiguiendo rebajar así las cifras de mortalidad.

Uno de los aspectos más significativos de este hallazgo es que las MCED han constatado que ciertos tipos de cáncer pueden detectarse distinguiendo diferencias genéticas según el sexo, en concreto: edad, tipo de cáncer y alteraciones genéticas.

El estudio publicado en BMJ se sustenta en el análisis del plasma de 440 pacientes diagnosticados con 18 tumores en etapa temprana. La investigación se basa en la medición de proteínas para identificarlas en una segunda fase con el factor sexual. El resultado es prometedor: pudieron identificar el tejido de origen del cáncer en más del 80 por ciento de los casos analizados.

La epidemia global que teme la comunidad científica

Desde la OMS y la comunidad científica internacional han dado la voz de alarma sobre el incremento exponencial de tumores en la población menor de 50 años. Tal es la previsión que incluso han hablado de una futura epidemia global. Estilos de vida poco saludables que están incrementando los niveles de obesidad son uno de los factores más apuntados por voces expertas.

Por otro lado, desde la SEOM han puesto de relieve el impacto que ha tenido la pandemia por covid-19 a la hora de ralentizar la detección, diagnóstico y tratamiento de nuevos casos de cáncer en los años 2020 y 2021. Así lo ha resaltado también un estudio publicado recientemente en The Lancet que sustenta sus conclusiones en la investigación realizada en pacientes de cáncer australianos.

