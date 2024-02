El tipo de cáncer que no ha registrado ni un solo caso en 12 años en Escocia según un estudio

Las tasas más altas de cáncer que se registran entre las mujeres esocesas de 25 a 35 años se corresponden al de cérvix o cuello de útero. Situación que llevó hace años a las autoridades sanitarias a incidir de forma especial en la prevención con respecto a la población adolescente. Se han analizado por primera vez los óptimos resultados de esta estrategia y acaban de publicarse en el Journal of the National Cancer Institute.

El cáncer de cérvix es el cuarto más frecuente entre la población femenina. La ONU habla de 66.000 nuevos casos y 30.000 muertes anuales en Europa. En cuanto a España, la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) lo define como la decimoquinta neoplasia más frecuente, con una incidencia de 5,3 casos cada 100.000 mujeres y una mortalidad de 1,5 por cada 100.000 mujeres al año.

Aunque las políticas de prevención y cribado que han ido consolidando las autoridades sanitarias en los últimos años están mejorando las estadísticas, la Organización Mundial de la Salud (OMS) llama a no infravalorar este cáncer como un problema de salud pública de cara a mejorar las cifras para 2030. Así, propone a los Estados que los cribados de alta precisión incluyan al menos al 70 por ciento de mujeres menores de 35 años y en una segunda fase a las menores de 45 años. El objetivo es detectar signos tempranos del tumor.

Adultas sanas tras la vacunación

Escocia inició el programa de vacunación de cáncer de cérvix para adolescentes de 12 y 13 años en el año 2008. Quince años después, tras seguir el historial médico de las participantes, las autoridades sanitarias del país han confirmado que hoy en día son adultas sanas, es decir, libres del Virus del Papiloma Humano (VPH), el causante del 95 por ciento de los casos.

En un segundo grupo de esta estrategia preventiva se encontraban mujeres vacunadas entre los 14 y los 22 años, y a las que se administraron tres dosis de la vacuna contra el VPH. En este caso se ha constatado también una reducción notable de los casos de cáncer con respecto a la población femenina escocesa no vacunada.

A la espera de la profilaxis gratuita para niños

A día de hoy en el mercado están disponibles seis vacunas contra el VPH que protegen contra las cepas 16 y 18 del virus, responsables de la mayoría de los casos de cáncer. Sin embargo, cabe señalar que la investigación científica ha descifrado más de 200 genotipos o variantes de dicho virus.

Las vacunas que ofrecen las autoridades sanitarias a población femenina adolescente son gratuitas, como ha ocurrido en el caso escocés. En España, está disponible desde hace años para niñas mayores de 12 años. Ahora se espera la estandarización de la profilaxis para niños. El Ministerio de Sanidad anunció en 2022 que ésta pasaría a formar parte del calendario vacunal estatal antes de finales de 2024 para nacidos en el año 2011, si bien Cataluña, Galicia y Valencia ya han empezado a vacunarles.

La gratuidad no está sin embargo contemplada para mujeres adultas: las dosis cuestan entre 500 y 700 euros, precios que obviamente no todo el mundo se puede permitir. Una falta de financiación pública en estos casos que llama la atención teniendo en cuenta que el VPH es el origen de más del 90 por ciento de los cánceres de cérvix y ano, pero también es el factor determinante en los tumores de vagina (70%), pene (50%), vulva (40%), boca y faringe.

Referencias

