¡Es la agricultura, estúpido!

Ni estamos en 1992 ni en unas presidenciales norteamericanas, no. Estamos en 2020 en medio de una pandemia que se está llevando decenas de miles de vidas por delante en nuestro país. Un desastre sin paliativos que amenaza con acabar en una gran depresión que, sin duda, mi generación no ha conocido y que nos adentra en territorios inexplorados.

Esta crisis, en primer lugar, es la primera gran crisis de la globalización. Parte como consecuencia de una sociedad absolutamente globalizada. Es la primera vez desde que ese concepto llegó para quedarse en la que se le han visto las costuras, en la que han salido a la luz las debilidades de un mundo que se preparó para eliminar fronteras y no para volverlas a activar.

"De esta crisis vamos a aprender a valorar como se merece al sector primario de nuestro país"

Esta no es una crisis financiera como en 2008, no es una crisis de liquidez o de las hipotecas subprime. No tiene nada que ver con lo que todos tenemos aún en nuestra memoria reciente. De esta no se sale dando confianza a los mercados, afianzando las entidades de crédito y rescatando a sus ahorradores. Ahora el escenario es diferente, el confinamiento y la parada casi total de la actividad productiva en todos los países del mundo, pero en España con más fuerza, tendrá unas consecuencias absolutamente diferentes a todas las que recordamos.

Pero hay algo que sí sabemos, y lo sabemos claramente. De esta crisis vamos a aprender muchas cosas, pero quizás de las más importantes es a valorar como se merece al sector primario de nuestro país, un sector que apenas suma el 2,8% del PIB nacional aunque en regiones como la mía, Extremadura, su peso sea casi el triple, acercándose al 8%.

"Los agricultores, ganaderos y pescadores están garantizando el suministro de sus productos en nuestros hogares con su tesón y su trabajo"

Gracias al sector primario, la primera fase de ella, la más dura en cuanto a medidas de confinamiento de los españoles en su domicilio, se ha podido superar. Se trata de un sector que hace apenas dos meses estaba en las carreteras y en los pueblos reclamando precios dignos para sus productos y que veía cómo desde algunos ámbitos de la opinión pública y publicada se les llegaba a tachar incluso de “señoritos”. A ellos, agricultores y ganaderos que pelean de sol a sol con unos precios y unas condiciones de otro siglo pero con costes y exigencias de mercados del XXI.

En medio de esta crisis ha emergido sin duda con fuerza en España la figura de nuestros agricultores, ganaderos y pescadores, que están garantizando el suministro de sus productos en nuestros hogares con su tesón y su trabajo, con su denodada tarea diaria, jugándose la vida en muchos casos al ser personas de mayor riesgo en esta pandemia por su edad .

Mientras millones de españoles estábamos en casa confinados. estos compatriotas que hace poco se manifestaban para pedir sus derechos han cogido sus tractores para llenar nuestras neveras o para desinfectar las calles de nuestros pueblos dando ejemplo a todos. Donde no llegan los políticos llegará siempre el corazón de la gente.

"Proteger este sector, defenderlo, potenciarlo y darle el valor que tiene es misión de todos"

De esta crisis tenemos que salir defendiendo y protegiendo a nuestro sector primario, de esta crisis tiene que salir un país que pelee por ellos aquí, con mejores condiciones para sus explotaciones, y en Bruselas, negociando como se merecen una política agraria común que garantice que, si alguna vez vuelve a pasar algo parecido, el sector volverá a estar con músculo y con fuerza para garantizar los suministros, para asegurarnos a todos que los productos agroalimentarios estarán sí o sí cada día en los lineales de los supermercados de todo el país.

De esta crisis tiene que salir cada español con la conciencia clara de que son la agricultura, pesca y ganadería sectores esenciales no solo porque lo diga un Decreto de estado de alarma, sino porque lo dice el sentido común y el agradecimiento. Y tenemos que salir convencidos de que proteger este sector, defenderlo, potenciarlo y darle el valor que tiene es misión de todos, de nosotros en el mundo de la política, pero también de la sociedad civil.

Es trabajo de todos porque supone un cambio de mentalidad, supone darnos cuenta de que podemos tener muchos sectores esenciales en España y que serán pilares de la recuperación del país… pero el sector primario está siendo el pilar del mantenimiento de España, como lo ha sido siempre de forma casi invisible.

Hay muchos sectores, pero es la agricultura, ¡estúpidos!