Mercedes y la lección que pueden tomar de Paco González: "Toca mam..."

Quienes se acostumbran a ganar pueden caer en la tentación de creerse dueños de la victoria. Ha ocurrido en los grandes imperios a lo largo de la historia, del ámbito que sean. Cayó Roma, cayó el Sacro Imperio, cayó la dinastía de los Hasburgo... y cayó Lewis Hamilton.

La temporada 2021 será recordada por los anales de la historia del deporte. Max Verstappen demostró que no hay rey que no pueda ser depuesto, y en el emirato de Abu Dhabi (pocos lugares mejor para hacerle Emérito) demostró que fue el mejor del año. Con más poles, más victorias, más podios y, lo que es clave, más redaños. Confieso, y no me avergüenzo, que vi la última vuelta de la carrera de todos los tiempos de pie, gritando y llorando como un enajenado. Bendita locura.

Pero si esta temporada 2021 es historia del deporte también es por lo ocurrido fuera de la pista. Michael Masi se ha convertido en el niño en el bautizo y la novia en la boda durante cada carrera, y por supuesto no iba a ser menos en la cita definitiva. Ya se encargó de dejar muchas dudas en la salida y después, cuando Nicholas Latifi se convirtió el el nuevo Timo Glock, se ganó la enemistad (si es que no la tenía ya) de Toto Wolff y Mercedes. ¿Para qué dejar desdoblarse a todos los que habían perdido una vuelta, como se ha hecho toda la vida, si podía liarla?

Le puso a tiro al responsable de Mercedes para poner el grito en el cielo y montar el teatrillo. Dos reclamaciones, y no una, impuso al resultado final del GP en el que no supo sostener el liderato de Hamilton en la estrategia. Habrán sabido ganar, y lo han hecho (y posiblemente lo harán en un futuro), pero lo de perder lo llevan regular.

Podría soltar aquí un discurso motivacional para enseñar a sobrellevar la victoria y la derrota, pero mejor que yo lo dijo Paco González, director de 'Tiempo de Juego' de la Cadena COPE. Cuando superaron al gran dominador, Carrusel Deportivo en su particular Mundial: el EGM.

No se puede decir más claro: "Cuando pasan estas cosas y aunque sea por poco, se dice solo una cosa, que es ¡A mamar!. Toca mamar".

Pues eso. Viva la Fórmula 1, viva Verstappen. El resto ya sabe lo que pueden ir haciendo.