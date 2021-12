Mercedes protesta el resultado del GP de Abu Dhabi: quieren ganar el Mundial en los despachos

Mercedes no ha aceptado de buen grado el resultado final del GP de Abu Dhabi. La escuadra alemana ha protestado formalmente la clasificación final de la carrera en la que Max Verstappen ha ganado el título de pilotos.

En concreto, la escuadra que dirige Toto Wolff ha argumentado que las decisiones finales de Michael Masi, director de carrera, con respecto al coche de seguridad en las vueltas finales después del accidente de Nicholas Latifi no se ajustaban al reglamento. Según los campeones del mundo de constructores, se contravinieron los artículos 48.12 y el 48.8 del reglamento deportivo.

Desde la escuadra alemana apuntan dos irregularidades. La primera (el artículo 48.12) apuntan a que la decisión de Masi de dejar que algunos pilotos se desdoblasen y otros no, no se ajusta a la legalidad. Ante esta infracción, de la que no es culpable Verstappen sino el director de carrera, piden que se tenga en cuenta la vuelta anterior, en la que Hamilton iba líder. De ser aceptada la propuesta, el campeón sería el británico ya que se anularía la última vuelta en la que Verstappen ganó la posición y, con ello, el título.

En la segunda, piden que se tenga en cuenta que Verstappen llegó a sobrepasar a Hamilton antes de sobrepasar la línea de meta cuando se está yendo el coche de seguridad, algo que no llegó a producirse claramente.

Qué dice el reglamento

Artículo 48.8. Con la excepción de los casos enumerados a continuación, ningún piloto puede adelantar a otro coche en la pista, incluido el coche de seguridad, hasta que pase la Línea (ver Artículo 5.3) por primera vez después de que el coche de seguridad haya regresado a boxes.

Las excepciones son:

a) Si se le indica a un piloto que lo haga desde el coche de seguridad.

b) De conformidad con los artículos 41.1c), 48.12, 51.6 y 51.12 siguientes.

c) Al ingresar a boxes, un piloto puede adelantar a otro coche que permanezca en la pista, incluyendo el coche de seguridad, después de haber llegado a la primera línea del coche de seguridad.

d) Al salir de boxes, un piloto puede adelantar o ser adelantado por otro coche en la pista antes de llegar a la segunda línea del coche de seguridad.

e) Cuando el coche de seguridad regresa a boxes, los coches pueden adelantarlo una vez en la pista ha llegado a la primera línea de coches de seguridad.

f) Mientras esté en la entrada de boxes, el carril de boxes o la salida de boxes, un piloto puede adelantar a otro coche en una de estas tres áreas.

g) Cualquier coche que se detenga en su área de garaje designada mientras el coche de seguridad está usando el pit lane puede ser superado.

h) Si algún coche frena con un problema obvio.

Artículo 48.12. Si el director de carrera considera que es seguro hacerlo, y el mensaje «LOS COCHES DOBLADOS PUEDEN DESDOBLARSE AHORA» se ha enviado a todos los competidores a través del sistema de mensajería oficial, a cualquier coche que haya sido doblado por el líder se le pedirá que rebase a los coches en la vuelta del líder y al coche de seguridad».

Esto sólo se aplicará a los coches que estaban doblados en el momento en que cruzaron la línea de meta al final de la vuelta durante la cual cruzaron la primera línea del coche de seguridad por segunda vez después de que el coche de seguridad fuese desplegado.

Después de adelantar a los coches en la vuelta del líder y al coche de seguridad, estos coches deben continuar dando la vuelta a la pista a una velocidad adecuada, sin adelantar, y hacer todo lo posible para retomar posición en la parte trasera de la fila de coches detrás del coche de seguridad. Mientras están adelantando, y para garantizar que esto se pueda llevar a cabo de manera segura, los coches en la vuelta del líder siempre deben permanecer en la línea de carrera a menos que desviarse de ella sea inevitable.

A menos que el director de carrera considere que la presencia del coche de seguridad sigue siendo necesaria, una vez que el último coche doblado haya pasado al líder, el coche de seguridad volverá a boxes al final de la siguiente vuelta.

Si el director de carrera considera que las condiciones de la pista no son adecuadas para adelantar, el mensaje «NO SE PERMITIRÁN LOS ADELANTAMIENTOS» se enviará a todos los competidores a través del sistema de mensajería oficial.