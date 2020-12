¿Qué pretende hacer Lim con el Valencia?

¿Qué pretende hacer el multimillonario Peter Lim con el Valencia Club de Fútbol?No tengo ni idea pero no le veo ninguna lógica.

Tiene el control total del Valencia (su sociedad, Meriton, acapara el 85% de las acciones de la Sociedad Anónima Deportiva), pero ha dejado que el equipo se debilite de forma absoluta.

Lim, magnate de Singapur, y su marioneta, el presidente Anil Murthy, han traspasado, o han dejado ir, a sus principales futbolistas: vendieron a la estrella con más futuro, Ferran, por unos 35 millones al Manchester City. Ferran está triunfando y vale mucho más. También traspasaron a Rodrigo, delantero de la selección española, al Leeds por unos 40 millones.

Ferrán Torres trata de robar un balón a Toni Kroos. EFE

Parejo se fue gratis al Villarreal y Coquelin por unos 8 millones de euros. Kondogbia, por unos 12 millones al Atlético. Estos tres futbolistas eran los principales centrocampistas del Valencia durante los últimos años. Garay, uno de los defensas centrales titulares, se fue gratis del Valencia.

Dani Parejo, en el Estadio de La Cerámica. Twitter

Lim ha hecho caja, puede recaudar unos 95 millones de euros, y además se ahorra las fichas más altas. Bien.

¿Ha reforzado al equipo con jugadores? No. Consecuencia, el Valencia aspira a no descender a Segunda División. Ahora mismo, con 12 jornadas disputadas ya, está a 2 puntos del descenso, y suerte que no tiene el desgaste de jugar en Europa (algo ya lamentable).

Desde el punto de vista financiero, la apuesta de Lim con el Valencia parece ruinosa. Si quiere vender el club, le interesaría que el equipo se revalorizara deportivamente. Y si quiere seguir siendo el dueño, ¿qué hace?