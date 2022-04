La foto maldita

Feijóo no estará hoy en la toma de posesión de Fernández Mañueco. Su excusa es la cita con los agentes sociales aunque es obvio que no quiere fotos con Abascal. Tampoco estará Moreno Bonilla ni ningún otro presidente autonómico del PP salvo Díaz Ayuso, que no le hace ascos a la instantánea. La nueva dirección popular intenta presentar el pacto con Vox en Castilla y León como una excepción, acariciando la idea de que no lo necesitará tras las elecciones en Andalucía. Una prueba de fuego para el nuevo presidente del partido que de momento ha logrado frenarlos en las encuestas.