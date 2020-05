El Gobierno ha elegido a un grupo de expertos que ayudarán a decidir qué comunidades o territorios pasan a las fases siguientes de la ‘desescalada’, y cuándo y cuáles tienen que esperar un poco más. Son doce técnicos y científicos. Pero no se ha dicho quiénes son. Su identidad se mantiene en secreto y el Gobierno sí ha explicado por qué: para evitar que se los coman vivos. Así de claro.

La abundante prensa de extrema derecha, las "juventudes tuiterianas" –como las llama Vicente F. de Bobadilla–, los troles que inundan las redes, la carroña humana que se ha adueñado de los foros de ‘comentarios de los lectores’ de muchos periódicos y que está echando de ellos a los lectores de verdad, se mueren de ganas de saber quiénes son para despedazarlos. Desde el minuto uno. Digan lo que digan y hagan lo que hagan, eso da igual.

"No necesito saber quién me cuida. Lo que quiero es que me cuiden bien"

Es la primera vez, hasta donde yo sé, que el Gobierno reconoce la fuerza de los miserables, anónimos o no, en los medios. Porque muchísimos están perfectamente organizados y pilotados por los partidos de la extrema derecha. Y los políticos asumen que a ellos les va en el sueldo que los insulten de la mañana a la noche, pero a los técnicos de Sanidad no. Así que a mí me parece muy bien que los protejan de las hienas. No necesito saber quién me cuida. Lo que quiero es que me cuiden bien.

Lo que me admira es el número. Doce. Como los apóstoles, como los signos del zodiaco, como las tribus de Israel, como las estrellas de la bandera de la UE. El doce es, en numerología, el símbolo del orden cósmico, la perfección y la unidad. Pues que los cuiden. Que sean los doce pares de la Tabla Redonda… y que no los conviertan en los ‘doce del patíbulo’.