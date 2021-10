La peli de tarde de Antena 3, un sello mítico que ve reducido su horario ante los cambios de consumos audiovisuales

Antena 3 ha decidido abrir una ventana a la actualidad en directo los domingos por la tarde. El programa se llamará Antena Abierta y estará presentado por Ángel Carreira y Angie Rigueiro. Dos periodistas curtidos en los servicios informativos cubrirán la franja horaria que hasta ahora ocupaba Multicine 3. Lo que viene a ser popularmente conocido como 'la peli de tarde de Antena 3', una de las señas de identidad de la cadena más veterana de Atresmedia.

La peli de Antena 3 está en el imaginario colectivo, en parte gracias a comentarios jocosos o bromistas. Así la cadena ha afianzado una cita semanal en las tardes del fin de semana. El espectador recuerda que en ese tramo de horario hay un telefilme fácil de ver. Ni siquiera Telecinco cuando ha intentado competir con una oferta similar ha logrado plantar cara a su competencia con este tipo de contenido, pues el público ha interiorizado que los sábados y los domingos por la tarde la versión genuina de este tipo de pelis está en Antena 3. Aunque haya pelis en casi todas las cadenas.

Lo habitual es que el cine no fidelice espectadores a un canal generalista, ya que una película supone solo una entrega y cuando acaba la proyección su público objetivo se marcha del canal. Como consecuencia, los programadores apuestan por contenedores con nombre propio, que agrupan las películas bajo una marca reconocible que busca calar en el recuerdo del público: así TVE lanzó en los noventa La película de la semana, para remarcar que cada noche de los domingos había un gran título de cine que no había que perderse, pusieran el que pusieran. Telecinco hizo lo propio con Cine 5 Estrellas y Antena 3 con El peliculón.

"La cadena crecerá en comunidad de fieles si no parece que toda su parrilla, menos los informativos, está grabada en el fin de semana"

En el caso de la peli del sábado y domingo tarde de Antena 3, una liturgia de programación estable con un tipo de producto de la misma temática ha propiciado que la cadena haya logrado una marca sin rival que, además, genera comentarios cotidianos. Pero la televisión no para de evolucionar y las cadenas van encontrando su actual porvenir en alzarse como esa ventana en directo que conecta al espectador con el mundo.

Las series y el cine se pueden consumir 'a la carta' en la televisión bajo demanda. Y los canales tradicionales encuentran su fortaleza en el riguroso directo que puede adaptarse al interés instantáneo del espectador. Ahí está lo relevante de este experimento de Antena 3 para ser más competitiva en fin de semana y que ya han puesto en evidencia el buen rendimiento de audiencia de algunos especiales de los servicios informativos. La cadena crecerá en comunidad de fieles si no parece que toda su parrilla, menos los informativos, está grabada en el fin de semana y, además, de esta manera, atesorará un mayor margen de maniobra en lo que el vaivén de la actualidad se refiere.

Pero, ojo, esta tendencia que ya es una realidad no apunta a la paulatina desaparición de la mítica peli de tarde. Es complementario. De hecho, este tipo de telefilmes siguen siendo aliados de la tele clásica. Porque el espectador no los va a ir a buscar a una plataforma bajo demanda. Al contrario, funcionan a través de la tele del descubrimiento, lo que viene a ser la tele de siempre que es como un vistoso escaparate en el que se coloca la producción y el espectador puede hallar sin sin necesidad de buscar, sólo topándose con propuestas que, tal vez, ni siquiera sabía que existían y que le terminan enganchando. Vamos, que el poder masivo de la tele clásica no está de capa caída como algunos gurús sentencian y sigue siendo la gran influencia en tiempos de saturación de influencias.