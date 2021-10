Por qué todos quieren ser Alfonso Arús y no lo consiguen

Un buen éxito causa tendencia. Aunque también hay que saber leer los factores que llevan a tal triunfo, sea en el ámbito que sea. Es lo que sucede con los excelentes resultados de audiencia de Alfonso Arús en Aruser@s. El buen rendimiento del programa matinal de La Sexta ha propiciado cierta percepción mediática de que el público demanda un ir y venir frenético de noticias. Contenidos fragmentados que se comentan con una calculada rapidez para que, supuestamente, nada aburra. Y muchos imitan este concepto, pero ninguno consigue reproducir el clima del show de Arús.

Y ahí está la clave. Aunque lo parezca a simple vista, el ritmo de Aruser@s nada tiene que ver con la rapidez de presentar las noticias y se sustenta más en la propia personalidad del propio Alfonso Arús. El carácter del comunicador es el que articula el tono del show con intuición. Él es un tipo nervioso y lo transmite. Es su personalidad. De ahí que parezca que todo se lanza rápido.

Pero, en realidad, Arús no confunde ritmo con prisa, uno de los males de la televisión actual. Al contrario, sabe que la velocidad puede aturullar hasta expulsar al espectador y opta por crear un clima con cada temática que tratan en el espacio. Incluso deja respirar aquello que demanda más tiempo. Todo, además, organizado dentro de una clara estructura que se repite día a día para que el espectador no se pierda. Aruser@s es un caos muy ordenado.

Por tanto, se equivocan los que creen que la competitividad de Arús está en que cada asunto de actualidad se narra de forma 'picadita' para que el público no tenga tiempo de cambiar de canal. Es más bien lo opuesto: para que nadie haga zapping se construye una rutina en donde se genera ese vital vínculo de complicidad entre protagonistas de la tele y los espectadores.

Y es que el fenómeno de Aruser@s surge de la capacidad de tomar el pulso de Alfonso Arús a su audiencia. Con su entonación, con su ironía y con su habilidad para crear secciones y especialmente dibujar la peculiaridad de cada uno de sus colaboradores. Contertulios que no están en todos los canales de forma intercambiable y se identifican con la familia que es este show.

Un show que, sobre todo, ha destacado en la oferta matinal porque ha apostado por diferenciarse del resto de la (seria) oferta alimentando un reconocible universo propio. No es un magacín al uso, ni quiere serlo. Aruser@s aprende de los morning shows de la radio y, a la vez, de la televisión de autor en donde el comunicador principal cuenta con el carisma para no sólo presentar: también para controlar el compás del espectáculo. Porque, aunque piense rápido, muy rápido, Alfonso Arús no se olvida de que la televisión no se entiende si la prisa impide explicar los contextos, impide crear la atmósfera de conchabanza, impide atender al espectador.