Juanma Moreno y el síndrome de la M-30

En política se suele acudir a Churchill y a Andreotti para recordar que no hay mayor adversario en la vida política que un compañero de partido. No se trata de una boutade cínica, sino de la descripción de un hecho objetivo: no hay peleas más cruentas que las fratricidas ni ajustes de cuentas más sangrientos que los que enfrentan a dirigentes que solo comparten su carné de afiliados.

Algo de eso hemos visto en el congreso del pasado fin de semana del PP en Andalucía. Granada fue una fiesta para los conservadores del sur, centrados en demostrar que son el centro y que Juanma Moreno es el profeta de la moderación, un ejemplo en blanco y verde de lo que tiene que ser un político moderado, centrado, desideologizado, ecologista, feminista y todo lo que se nos pueda ocurrir.

Entre otras razones, porque esta decisión le corresponde a quien se sienta en San Telmo y a nadie más

Pero Granada fue también el ejemplo de que, en ocasiones, el enemigo duerme en la misma cama. Los puyazos sin disimulo de Casado y Ayuso y las alusiones a la libertad de acción de Juanma Moreno han descentrado el foco colocado sobre el malagueño. El PP de Génova y el que habita en la Puerta del Sol no han entendido que no hay nada que enfade más fuera de la M-30 que escuchar cómo alguien del circuito endogámico de la capital del reino venga a decirles que si tiene o no tiene libertad para decidir cuándo convoca unas elecciones.

Entre otras razones, porque esta decisión le corresponde a quien se sienta en San Telmo y a nadie más. Y la sola posibilidad de que se perciba que esa decisión no se toma exclusivamente en Andalucía o de que no es lo suficientemente libre para tomarla solo le perjudica al propio Moreno. No se trata de ser libre sino de ser autónomo. Y no se trata solo de serlo, sino también de parecerlo, cosa que no es fácil en esta pelea de líderes alfa en la que se ha envuelto frívolamente el Partido Popular.