Díaz Ayuso, sobre el rechazo de Pablo Casado a los "solistas en el PP": "No me siento aludida"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este lunes en una entrevista en el programa La Hora de La 1, de TVE, no sentirse aludida por las declaraciones del presidente de su partido, Pablo Casado, en las que criticaba a los "solistas del PP' y su talent show: "No me siento aludida por Casado, nos hemos metido en un bucle donde todo se interpreta peor. Las cosas son más sencillas".

Ayuso también ha dejado claro que para nada está alineada con la exportavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados Cayetana Álvarez de Toledo en sus ataques contra la cúpula de los populares.

"Dicen que tengo algo con Cayetana, pero ¿a dónde vamos las dos?", se ha preguntado la presidenta madrileña, quien tampoco ha dado más importancia a las diferencias que mantiene con el secretario general del partido, Teodoro García Egea, por el modo más conveniente de reorganizar la formación en Madrid.

"Creo que esto pasa en todas las familias. Nos metemos en situaciones complejísimas, en marañas, y creo que es un error por parte de todos", ha asegurado.

Sobre el consejo que dio al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de que volara "libre" y tomara sus propias decisiones respecto a las elecciones en Andalucía, Ayuso ha considerado que "todo se malinterpreta": "Tener una opinión crítica no es ser deseleal. Nadie va contra nadie, pero todo se malinterpreta".

"Cuando le dije a Juanma Moreno que hiciera lo que tuviese que hacer, se interpreta que digo algo que no he dicho", ha precisado.