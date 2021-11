Díaz Ayuso reclama que no se mire a Madrid con "agravio" en la víspera de la cumbre de 8 CC AA por la financiación

Ocho presidentes autonómicos celebrarán este martes en Santiago de Compostela una cumbre para exigir cambios en el sistema de financiación autonómica. Los dirigentes de Galicia, Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cantabria, Extremadura y La Rioja piden que no haya privilegios en el sistema de reparto y que se prime la dispersión de la población a la hora de transferir fondos del Estado.

Preguntada por las consecuencias que podría tener cambios en este sentido para la Comunidad de Madrid, la presidenta Isabel Díaz Ayuso solo ha pedido que no se mire a la región "con agravio" porque ve en el señalamiento a Madrid en materia de financiación un artificio "político" y considera que no se puede atacar al "motor económico" de España. Además, ha aseverado que la Comunidad también está infrafinanciada.

"En el sistema de financiación yo lo único que pido es que se tenga en cuenta que Madrid es la que, con diferencia, aporta más a la caja común de todos", ha señalado la presidenta madrileña durante una entrevista en 'La hora de La 1'. "Lo hacemos de manera solidaria, y orgullosos, y además creo que es nuestra obligación política e histórica hacerlo así. Pero lo que no me gusta es que trate a la Comunidad de Madrid como si fuéramos una región de ricos, como si aquí la gente no tuviera problemas. Los madrileños han sufrido muchísimo en los últimos meses y el poder adquisitivo cada vez es más complejo", ha agregado.

La presidenta madrileña ha rechazado alinearse en los dos bloques por la reforma de financiación que se están organizando. Por un lado, las que se reúnen este martes en Santiago, que piden que se tenga en cuenta la dispersión población, y por otro están la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía, que reclaman un criterio poblacional puro: que se transfieran fondos teniendo en cuenta el número de habitantes con variables como para su cálculo como la edad.

"No podemos ir a esta esta pelea cada uno con su territorio bajo el brazo, no tenemos derecho a hacer esto, somos responsables del Estado en cada comunidad autónoma (...) tenemos que ser solidarios entre todos respetuosos y atender cada uno a sus necesidades", ha opinado Díaz Ayuso.

La presidenta de la Comunidad ha asegurado que es "consciente" de que la despoblación de algunas autonomías sea un problema para la financiación de servicios y otras inversiones, pero ha insistido en que Madrid tampoco sale beneficiada del modelo actual. "Madrid está infrafinanciada porque tenemos muchos más habitantes que hace 10 años y nadie les recoge. Entonces lo único que pido es que por lo menos no le sigan dando más independencia al negociado en Cataluña y el País Vasco para quitárselo luego a Madrid", ha opinado.

También ha rechazado las acusaciones de 'dumping fiscal' que llegan a la Puerta del Sol desde otros territorios. La tesis de algunas comunidades es que Madrid, al ostentar la capital del Estado, tiene mayor actividad económica y puede permitirse bajar impuestos y tasas, lo que a la larga perjudica a otras regiones. "El 'dumping fiscal' es una farsa", ha aseverado Díaz Ayuso, si yo subo los impuestos en Madrid, la empresa no se va a ir a Soria, se va a ir a otros países", ha esgrimido, mientras ha animado a otras comunidades, "especialmente las socialistas", a poner en marcha medidas que ha puesto en marcha Madrid, como "bajos impuestos" o "incentivos para que la gente se anime a contratar, a vender, a alquilar", según ha destacado.