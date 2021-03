Un año hace de esta terrible pesadilla, la causada por el coronavirus dichoso SARS-Cov-2. ¡Un año!

Hasta hoy, hemos sufrido tres olas, tres zarpazos. No aprendimos lo suficiente en verano. No quisimos aprender en navidades y, ahora, los hay que tampoco quieren saber nada de lo vivido para no cometer los mismos errores en Semana Santa. Total, no pasa nada: sólo son más de 71.000 muertos oficiales (posiblemente más cerca de los 100 mil que otra cosa).

Vamos a ver, en Corea del Sur, que son más de 51 millones de personas, es decir, más que España, han muerto 1.642 personas de COVID-19. Taiwán, con la mitad de población que España, han fallecido 10 personas. Japón, con una población de más 126 millones, 8.300 muertos. Nueva Zelanda, con casi cinco millones de personas, 26 muertes. Australia, con más de 25 millones de habitantes, 909 muertes. ¿No les parece que pasa alguna cosa si comparamos esos países con los Estados Unidos (525.000 muertes), Brasil (265.000), México (190.000), Gran Bretaña (124.000), Italia (99.000), Alemania (71.000), España (71.000)?

Descontando a los sociópatas de Trump, Johnson (corrigió cuando él mismo vio las orejas al lobo), Bolsonaro, que acusa de “maricas” a los que se confinan, ¿cómo es que en occidente ha habido tantas muertes? Les voy a ser sincero: no lo sé, pero lo que sí que sé, es que me pongo de los nervios (soy población de riesgo) cuando oigo a algunos decir que se conculcan derechos fundamentales con los confinamientos. Tienen razón, en España hay 71 mil personas que ya no tienen ningún derecho.