Mercadeo de vacunas

No teníamos bastante con los listillos que se cuelan y se aplican la vacuna porque ellos lo valen, que ahora nos enteramos de que las farmacéuticas también nos hacen trampas. Recortan el reparto de dosis a unos, no dan explicaciones, y se las adjudican a otros. La Unión Europea es una de las grandes perjudicadas porque no ha sido capaz de alzar la voz con la misma fuerza con que las farmacéuticas exigen dinero público para financiarse.