Tras la pandemia, la broncemia

No sé si conoces esta nueva enfermedad, pero seguro que algunas personas cercanas a ti la padecen. Ojalá que tú no la tengas porque es una patología crónica y además degenerativa. Por eso te animo a que leas con atención porque estás a tiempo de no padecerla o ayudar a los que ya se han contagiado. Has de saber que la broncemia está causada por la acumulación progresiva de bronce en la sangre, que acaba afectando a la personalidad, la mente y hasta la expresión corporal. Es más común en la política y la docencia, pero está muy extendida también entre los directivos empresariales en los que aparece como una variedad incurable con síntomas muy severos.

La enfermedad tiene sus primeras expresiones con la hipertrofia del ego, estos pacientes se convierten en pedantes, pierden la capacidad de sonreír y se les olvida hasta saludar por los pasillos. En esta etapa ya existen niveles importantes de bronce en la sangre, pero todavía no hay depósitos en los órganos, sin embargo, se hace fácilmente reconocible para los compañeros de trabajo (y los administrados) que no pueden soportarles.

Siguiendo al mayor estudioso de esta enfermedad el doctor Nicolás Hernández, la segunda fase de la broncemia es la inflamación de la importancia o importantitis. El paciente delira casi todo el día y pierde la noción de la realidad porque los depósitos de bronce se han acumulado en todo el cuerpo comprometiendo el cerebro. La incapacidad de mostrar atención y afecto a nada y nadie que no sean ellos mismos reflejan a su vez los depósitos de bronce en el corazón.

Siempre pavoneándose y hablando como si fuese a pasar a la historia, un prohombre antes de tiempo

Para el doctor Occhiuzzi, la fase terminal de la enfermedad es la inmortalitis, en la que todo el organismo ha sido infectado totalmente por los depósitos de ese metal y el paciente no solo se cree una estatua de bronce, sino que se comporta como tal. Siempre pavoneándose y hablando como si fuese a pasar a la historia, un prohombre antes de tiempo. Rígido, brillante y rodeado de una tropa de admiradores.

Políticos que se dan mucha importancia a ellos mismos, pero ninguna a sus votantes

El doctor Cabrera, catedrático de Cardiología, ha preguntado a sus alumnos de la Facultad de Medicina por este mal, porque considera que es la nueva pandemia. Ha retado a los futuros médicos a que encuentren esta enfermedad en los acontecimientos de estos días. Y lo han hecho. Políticos que se dan mucha importancia a ellos mismos, pero ninguna a sus votantes. Presidentes de compañías repletos de afectamiento que discursean y se van, porque para qué escuchar a sus subordinados. Compañeros de trabajo que no responden los correos, muy ocupados repartiendo tareas que deberían hacer ellos mismos. Colegas que desprecian al que no tiene su nivel jerárquico, como si no fuese el rango algo coyuntural.

Aunque no seamos estudiantes de medicina vemos la broncemia en los políticos que no escuchan a la calle y esconden sus fracasos con majestuosas puestas en escena y un verbo florido. En los presidentes de empresas que cambian equipos para que no les cambien a ellos. En los que se olvidan de tus malos momentos, pero siempre están en los buenos.

Nuestro cardiólogo encuentra en la intoxicación de arrogancia y soberbia la sintomatología evidente de esta dolencia y por eso te ruego que la vigiles no solo en los demás, sino en ti mismo. Y recomiendes su tratamiento urgente con altas dosis de compañerismo, escucha y humildad.