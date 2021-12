“Todo está fatal. Mires por donde mires, todo está para no mirar”. Me lo decía el otro día uno de mis vecinos. Bueno, vamos a ver. Los medios no difunden casi nada que te dé un poco de esperanza, y ya no digamos algún estudio científico que no te anuncie el Armagedón. Hoy mismo, he escuchado por la radio que no sé quién decía que en 50 años el agua del Mediterráneo llegará a 30 grados. Y así, hasta donde ustedes quieran. Todo fatal, extremadamente fatal. Es decir, qué mal todo, ¿verdad?

Ya sabemos que una de las definiciones de noticia es conflicto, por lo tanto, cuando uno escucha los informativos de la radio y de la televisión ya sabe o debería saber lo que va a encontrar. Lo mismo pasa con la prensa escrita, aunque al tener más espacio es posible encontrar en papel algo muy distinto al conflicto.

Según el Gobierno, este año acabará con más de 19,8 millones de personas afiliadas a la Seguridad Social. Récord absoluto. Y si se sigue a este ritmo, antes del verano de 2023, España llegará a superar los 20 millones de afiliados

Teniendo en cuenta que se ha impuesto una visión catastrofista en casi todo, y, evidentemente, también en economía, les voy a dar una serie de datos y ustedes mismos, a ver si coinciden con los que nos anuncian cada día el apocalipsis.

En noviembre, el empleo alcanzó el nivel de afiliación más alto de la historia de España. Por ejemplo, hoy hay más de 300.000 personas trabajando que antes del coronavirus dichoso.

Según el Gobierno, este año acabará con más de 19,8 millones de personas afiliadas a la Seguridad Social. Récord absoluto. Y si se sigue a este ritmo, antes del verano de 2023, España llegará a superar los 20 millones de afiliados.

Pero parece que se destaque más que el prestigioso Instituto Nacional de Estadística (INE) publique un PIB que estaría por debajo de lo que sería deseable. Organismos internacionales también acostumbran a decir una cosa y a corregirla setecientas veces después. Bien, así las cosas, usted que prefiere, ¿un registro - los afiliados a la Seguridad Social, con nombres y apellidos y DNI, o una estadística, el PIB?