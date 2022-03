Este artículo es una hecatombe

La objetividad no existe, pero la honestidad sí. Crecimos creyendo que para ejercer bien la profesión de periodista había que lograr ese rigor que proporciona conocimiento y, además, construye un mundo mejor. Había que contrastar la verdad. La razón siempre debía equilibrar la pasión.

Sin embargo, en los últimos tiempos y con el auge de las redes sociales, da la sensación de que se premia el incendio. Porque se visibiliza más rápido. Y da más audiencia, claro. La ecuanimidad prudente ya está amortizada. No es tan rentable como el ruido polémico. No se comparte tanto en los nuevos escaparates de consumo, las redes sociales, como lo que enfada.

Así, desde los medios de comunicación, se puede ir dejando atrás a la audiencia crítica para consolidar el público creyente que es el que más se ve, pues es el más activo generando controversias en las redes. Como consecuencia, nos estaremos despegando de la sociedad real, que en su día a día cotidiano cruza puentes y no está a la gresca constante. El argumentario político y la fe ciega a lo viral termina desacreditando al periodismo y al propio informador. Ahí, todos, profesionales y espectadores, debemos realizar autocrítica.

El mejor artículo siempre ha sido el que genera debate, no el que confirma lo que quieres leer. El problema es si escogemos más donde nos ratifican nuestra indignación que donde aprendemos. En ese caso, los titulares ya no serán titulares de los temas: sólo serán cebos con palabras clave para intentar lograr la atención masiva. Hecatombe, apocalipsis, ¡terror! O, de lo contrario, no entrarás a leer. Porque para qué. Estamos intensos, pero poco profundos. Nos creemos cambiando el mundo a golpe de clic indignado, pero sólo estamos entretenidos jugando al reality show. No hay medias tintas, no hay matices, el vocerío empieza a borrar al argumento que representa que la sociedad compleja y que nada es blanco o negro. Todo depende de contextos, tiempos y circunstancias. Siempre todo baila entre muchas circunstancias. O frenamos la velocidad de consumo y nos paramos a pensar y a descubrir, o ya pensarán otros por nosotros sin que nos estemos dando cuenta. Porque gritamos mucho en las redes pensando que tenemos la razón absoluta y se nos está escuchando, pero, en realidad, ¿escucha alguien a alguien? Quizá simplemente sólo nos escuchamos a nosotros mismos.