Romance por contrato

No, no voy a escribir hoy sobre una de esas apetecibles comedias románticas de Hollywood que tanto me gustan. Quisiera compartir con vosotros mis teorías (a medio gas) sobre algunas de las relaciones sentimentales más famosas del mundo de las celebrities. Amoríos, dramas varios y acuerdos por contrato que nuestros famosos tienen o mantienen para seguir haciendo caja, promocionar sus películas o tapar sus vergüenzas.

Ayer, Camila Cabello y el también cantante Shawn Mendes anunciaron a través de Instagram el cese de su relación. Comenzaron a salir tras el exitazo de su canción Señorita y, desde entonces, han rentabilizado su amor en todos los posados robados y photocalls posibles. ¿Estaban juntos o era un montaje?

¿Estáis ya pensando en Tom Cruise? Nicole Kidman, Katie Holmes, Penélope Cruz… El de Misión imposible es otro de los que siempre está en el punto de mira de periodistas en lo que a su corazón se refiere. ¿Por qué? Parece que sus romances no resultan creíbles para gran parte de la población mundial.

¿Recordáis el noviazgo de Ricky Martin con Rebecca de Alba antes de su salida del armario? ¿Aquellas fotos robadas a Pablo Alborán con una chica? ¿El eterno amor de instituto entre Zac Efron y Vanessa Hudgens que duró lo mismo que la promoción de sus películas de High School Musical? Algo parecido dicen las malas lenguas que ocurrió entre Kristen Stewart y Robert Pattinson durante la promo de la saga Crepúsculo...

Con esto no quiero decir que todas las relaciones sentimentales de nuestros famosos sean montajes. No creo que Victoria Beckham y David hubiesen aguantado tantos años si lo suyo no fuese un amor verdadero. No pienso que las idas y venidas de Brad y Angelina sean pactadas, pero… ¿cuánto hay de amor verdadero y cuánto de contrato laboral? Nos lo creemos todo.