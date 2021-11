Shawn Mendes y Camila Cabello rompen tras dos años de relación: "Nuestro amor hacia el otro es más fuerte que nunca"

Hace ya dos años que sorprendieron al anunciar que eran pareja. Tras tiempo juntos como amigos y dos colaboraciones, I Know What You Did Last Summer y Señorita, Shawn Mendes y Camila Cabello se convirtieron oficialmente en novios. Sin embargo, este tiempo ha terminado, tal y como ellos mismos han anunciado.

El canadiense de 23 años y la cubana de 24 han publicado este jueves en sus stories de Instagram un texto en el que confirmaban la noticia: "Chicos, hemos decidido terminar nuestra relación sentimental, pero nuestro amor hacia el otro como humanos es más fuerte que nunca".

"Empezamos una relación como mejores amigos y continuaremos siendo mejores amigos", señalaron ambos. "Agradecemos el apoyo desde el principio y seguiremos hacia delante".

Lo cierto es que, por mucho que ya no sean novios, tal y como han apuntado, el amor no se ha acabado, sino que perdura el cariño que se tenían antes y durante la relación. De hecho, las fotos juntos continúan publicadas en sus redes sociales, por lo que su ruptura ha sido más que amistosa.