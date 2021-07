El rayo que no cesa

Con casi el 51% de la población vacunada con la pauta completa y más del 62% con una dosis, la Covid vuelve a repuntar. Hay 62.000 nuevos contagios y una subida en la incidencia de 62 puntos. Datos que no permiten relajo alguno y que confirman los peores augurios de los epidemiólogos cuando clamaban no bajar la guardia. Suben las hospitalizaciones, las UCI empiezan a cargarse y el virus sigue matando. Es verdad que los viales han reducido los efectos de la quinta ola, pero las nuevas variantes dejan claro que el rayo no cesará hasta la vacunación total.