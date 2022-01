El color de la energía

Francia y Alemania mandan en Europa. Solo así se explica que la Comisión Europea proponga considerar a las centrales nucleares y al gas natural como energías verdes. El color de la etiqueta es fundamental porque la idea del reglamento europeo de la taxonomía verde es conducir a empresas e inversores hacia la descarbonización con el objetivo de alcanzar la neutralidad climática en 2050. Esto no quiere decir que durante la transición no sea necesario invertir en las plantas alimentadas por gas y en las centrales nucleares, pero sin llamarle verde a lo que no lo es.

Alemania ha impulsado ese color para el gas porque es la energía que está empleando para sustituir sus antiguas centrales de carbón por las de ciclo combinado que, aunque emiten menos CO2 que el carbón, sí queman un combustible fósil.

El caso de Francia es aún más obvio. Nuestro vecino es el país más nuclearizado del mundo con 59 centrales nucleares en marcha. Solo les supera en número Estados Unidos con 94 centrales en un territorio veinte veces mayor que el galo. El nuclear es además un campo en el que los franceses tienen tecnología propia y presumen de su alta seguridad.

Que las nucleares no tengan responsabilidad de las variaciones del clima no quiere decir que sean medioambientalmente inocuas

A diferencia del gas, cuya combustión emite dióxido de carbono que contribuye al cambio climático, la energía nuclear no es responsable de esa evolución indeseable del clima. Y ese será el argumento más potente que empleará Macron para defender, además del mantenimiento de las centrales actuales, su inversión de mil millones de euros para la construcción de pequeños reactores nucleares más innovadores y capaces de gestionar mejor sus residuos. Que las nucleares no tengan responsabilidad de las variaciones del clima no quiere decir que sean medioambientalmente inocuas y basta recordar el reciente episodio de Fukushima o lo cerca que estuvimos del apocalipsis en Chernóbil para evidenciarlo. Al de la seguridad en las centrales se une el gran problema de los residuos radioactivos que, por sí solo, debería negar la etiqueta verde a este tipo de energía.

A día de hoy, España con sus 7 centrales nucleares sigue pagándole una millonada a Francia por recoger los residuos que no van al almacén de El Cabril (Córdoba) y aún están por ver los efectos de toda la basura nuclear que el siglo pasado sumergieron durante más de treinta años en la fosa atlántica. Países hoy tan sensibles con el medioambiente como Holanda, Suiza, Bélgica o Suecia y, por supuesto, Francia, el Reino Unido, Alemania e Italia tiraron a solo 200 kilómetros de la costa asturiana y a 4.000 metros de profundidad sus residuos radioactivos dentro de unos bidones metálicos que garantizaban el aislamiento durante la operación de transporte, pero no contra la corrosión del agua del mar. La idea era que la dispersión radiactiva fuera lenta difuminándose en el tiempo, y así en esa circunstancia y sin inspección alguna desde hace décadas permanecen corroyéndose más de ciento diez mil bidones de basura radioactiva. Eso muy verde no parece.

Resulta razonable que nuestro país rechace el otorgar la misma consideración a este tipo de energías que a las que son verdes de verdad

Es obvio que tal y como están las cosas ni Europa en su conjunto ni España en particular pueden prescindir, por ahora, de las centrales nucleares que proporcionan una energía continua y no dependiente de la meteorología. Tampoco del gas, por muy responsable que esté siendo de la brutal subida experimentada en el precio de la electricidad. Pero, sin oponerse a esa realidad incuestionable, resulta razonable que nuestro país rechace el otorgar la misma consideración a este tipo de energías que a las que son verdes de verdad. En esto el color de la etiqueta importa.