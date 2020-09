Sin haber tocado lo más profundo de la crisis económica, ya se van viendo estragos verdaderamente alarmantes. El verano nos ha tenido algo sedados. Hemos apreciado muchos comercios cerrados, aunque aún no hemos sentido en avalancha el frío que se pasa cuando no hay un plato de comida que llevar a la mesa. Tristemente todo hace indicar que ese momento llegará y que habrá que sortearlo con altas dosis de solidaridad. Pero hay un sector por el que hoy quiero romper una lanza. Días atrás hemos visto en los telediarios cómo un grupo de gente del mundo de la cultura se juntaba para repartir alimentos entre los trabajadores de su sector que no tienen ingresos.

"La cultura no es ocio, es educación y conocimiento"

Cuando hablamos del sector cultural, una de las ramas más golpeadas es la de la actuación. Hay actores, actrices o cantantes que, muy a su pesar, tienen que paralizar proyectos en los que han invertido bastante tiempo en preparar. Es una faena de alto alcance. Pero también tras ellos hay directores, representantes, técnicos de sonido, operadores de cámara, maquilladores, productores, electricistas... y así hasta decenas de profesiones que viven de un mismo show. Gente que aprecia cómo puede coger un vuelo o un tren hasta la bandera de personas que les lleve a su destino de trabajo, y que después interpreta ante poco más que los siete enanitos de Blancanieves. Eso, si tienen la suerte de subir un telón que se mueren de ganas de alzar.

La cultura es la base de toda sociedad. Sin cultura no hay historia ni valores. La cultura no es ocio, es educación y conocimiento. Para otro día hablamos sobre los museos, lugares mágicos donde solamente van dos de cada diez personas que lo hacían el año pasado. La cultura duele mucho.