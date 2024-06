Así es Andrea de las Heras, la novia de Alvise Pérez y finalista de Miss Universo España

La entrada de 'Se acabó la fiesta', el partido político liderado por Alvise Pérez, en el Parlamento Europeo ha supuesto una gran sorpresa, al haber obtenido más de 800.000 votos. La formación ha conseguido tres escaños para representar a España en la institución.

El político, muy controvertido en redes sociales, siempre ha sido, sin embargo, celoso de su vida privada. Apenas se sabía nada de él en lo que respecta a esta faceta. Sin embargo, con la irrupción de su partido en el Parlamento Europeo, todo ha cambiado.

A través de sus redes sociales, se puede ver que Alvise Pérez mantiene una relación amorosa con la modelo Andrea de las Heras, uno de sus principales apoyos en esta aventura tan incierta que es la política.

A qué se dedica Andrea de las Heras

Modelo y de 28 años, Andrea de las Heras es conocida por haber participado en numerosos certámenes de belleza, entre ellos, Miss Gran España 2020 y Miss Universo España 2020, en el que quedó entre las finalistas.

En lo que respecta a sus redes sociales, la modelo cuenta con más de 4.000 seguidores en una cuenta de reciente apertura y que dedica exclusivamente a su carrera profesional. Por su parte, Alvise Pérez sí se muestra más abierto a compartir fotografías junto a la modelo en sus perfiles en redes sociales.

La polémica de la novia de Alvise con las personas trans

En el año 2018, Andrea de las Heras participó en el certamen de Miss Universo España, donde quedó quinta finalista en un concurso que ganó la modelo Ángela Ponce, la primera modelo trans en participar. Años después, la novia de Alvise Pérez ofreció su opinión al respecto.

"En 2018 me daba miedo decir que no estaba de acuerdo con competir contra un hombre por el título de Miss Universo España. En el 2023, no me avergüenzo de defender la verdad: solo hay dos sexos y unos se muere con el sexo con el que nace. El único miedo que me permito ahora es el de pasar por la vida fingiendo ser lo que no soy", aseguró la modelo en septiembre de 2023.

Un comentario que solo le sirvió para cosechar una gran cantidad de críticas a través de las redes sociales, donde muchos usuarios advirtieron que "una corona se gana trabajando diariamente en una competición" o "como diría Shakira, usa un poquito el cerebro también".