Sánchez resiste en las europeas aunque no logra el empate que buscaba con Feijóo

El PSOE resiste tras las elecciones europeas, aunque no alcanza sus expectativas de "empate técnico" con el PP. Los socialistas han perdido un escaño y se han quedado en 20 frente a los 22 de los populares. Son cuatro puntos y 700.000 votos de diferencia con los de Alberto Núñez Feijóo, por lo que recortan distancias aunque no tantas como esperaban. Con todo, en Ferraz consideran que estos resultados respaldan al Gobierno y al presidente, Pedro Sánchez, y refrendan que el "acoso y derribo" del PP con asuntos como la imputación de su mujer, Begoña Gómez, la amnistía o el caso Koldo no ha calado en los votantes socialistas.

A casi un año de las elecciones generales del 23J, el PSOE dobla la distancia con el PP tanto en votos como en puntos (de 1,38 a 4 puntos y de 350.000 a 700.000 votos). La formación de Feijóo ha ganado en todas las comunidades excepto en Euskadi, donde ha vencido Bildu, y en Cataluña, Navarra y Canarias, donde se han impuesto los socialistas. Aunque en la comunidad socialista de Castilla-La Mancha, gobernada por Emiliano García Page, el PP le ha sacado 10 puntos a los socialistas.

Tras felicitar al PP de Alberto Núñez Feijóo por sus resultados, el presidente del Gobierno tildó de "magníficos" los del PSOE en un mensaje en la red social X, ya que les convierten "en la única opción de gobierno capaz de hacer frente a la ola ultraderechista que recorre Europa y España".

En Ferraz creen que el verdadero problema está en los resultados de 'Se acabó la fiesta', la formación ultraderechista de Alvise Pérez, sobre la que Sánchez ha advertido en los últimos mítines de campaña y que entra con tres escaños al Parlamento Europeo. Creen que Feijóo debería hacer una reflexión porque este partido se ha creado cogiendo partes del PP y de Vox, "como un Frankenstein".

En la primera valoración tras conocer los resultados, la candidata del PSOE, Teresa Ribera, señaló que el coste de la estrategia de "polarización" del PP "ha sido alto" porque no ha debilitado a la ultraderecha, "al contrario". "Antes de las europeas la internacional derechista tenía dos caras, ahora tenemos tres, se suma Alvise. Eso no es una buena noticia para la sociedad española", señaló Ribera.

Hasta que se conocieron los resultados definitivos, a las 23:00 horas, la tensión fue la protagonista de la noche en la sede socialista. Allí siguieron los resultados la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, la vicesecretaria general y vicepresidenta, María Jesús Montero, el secretario de Organización, Santos Cerdán, la candidata, Teresa Ribera, la portavoz, Esther Peña, entre otros dirigentes socialistas. Nueve ministros acudieron también a la sede, a la que llegó media hora antes de conocer los resultados el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El PSOE sale airoso de este ciclo electoral, que si bien comenzó con un batacazo en Galicia en los comicios autonómicos de febrero, continuó con un buen resultado en las elecciones vascas de abril, al que le siguió la victoria del PSC en Cataluña. El intenso periodo electoral concluye con los resultados de estas elecciones europeas, en las que el PSOE ha logrado recortar más distancias de las previstas, aunque no ha conseguido empatar con Alberto Núñez Feijóo, un objetivo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se marcó en los últimos mítines.

Fuentes de Ferraz señalan que hace meses, cuando la distancia con el PP era mucho mayor, el PSOE hubiese firmado estos resultados. También consideran que al PP no le ha merecido la pena "forzar tanto la máquina" para haber conseguido solo una distancia de dos escaños.

La candidata ha considerado que los 20 escaños respaldan al Gobierno progresista y a Pedro Sánchez, aunque ha admitido que los socialistas no se conforman con los mismos porque son un partido "ganador". Con todo, el PSOE hará valer sus votos en las negociaciones de la Comisión Europea que comienzan este lunes y se ha comprometido a no pactar con la ultraderecha.

En Ferraz reivindican el hecho de que España, junto con Suecia y Portugal se consolidan como los países en los que la socialdemocracia mantiene su fuerza con en torno al 30% de los votos. También subrayan que el PSOE es el partido con más peso en el grupo de los socialdemócratas.

La campaña electoral fue clave en estas elecciones y los socialistas fueron elevando sus expectativas según avanzaba. La citación a declarar de la mujer de Pedro Sánchez fue un punto de inflexión. Tras ello, el presidente publicó su segunda carta a la ciudadanía en la que cuestionaba la decisión del juez y los ministros y dirigentes socialistas salieron en bandada a cerrar filas con Sánchez. Los socialistas tildaron de "burda" la imputación de Gómez en plena campaña, lo que a su juicio podría movilizar a sus votantes.

Fue uno de los temas principales de la misma, que acabó por convertir las elecciones europeas en un plebiscito entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Los socialistas creen que Feijóo lo ha perdido, "ha sido un fracaso absoluto", valoró Ribera tras los resultados. En la campaña también tuvo especial relevancia la política internacional, ya que tanto la visita del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, como el reconocimiento de Palestina como Estado se produjeron en medio de la contienda, dos asuntos en los que el presidente y también la candidata, Teresa Ribera, hicieron hincapié tanto en sus intervenciones públicas como en los mítines.