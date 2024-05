Ángel Cristo se rebela contra 'Supervivientes' por la agresión de Arantxa del Sol: "Me habéis pedido la verdad, aquí la tenéis"

Ángel Cristo, expulsado disciplinariamente de Supervivientes tras saltarse el perímetro de seguridad y desaparecer durante tres horas por la selva, acudió este domingo a Conexión Honduras, donde dio explicaciones tras su paso por el reality.

"Cuando me marché, no paré de caminar y no pensé en el riesgo", explicó el hijo de Bárbara Rey. "Me encontré en un punto donde no sabía cómo volver", añadió, sobre su actitud, que le costó la eliminación.

Sin embargo, todo el mundo esperaba su versión de los hechos acerca de la agresión sufrida por Arantxa del Sol en la lancha, no grabada por las cámaras aunque reconocida por ella misma y más concursantes. "Ella no me dio una colleja, me dio tres puñetazos. Me los dio aprovechando que no había cámaras, pero sí testigos que le llamaron la atención. Eso es lo que pasó. Lo vio Kiko, Javi, Marieta, Miri, el lanchero y el inspector", aseguraba Cristo, tras ver un vídeo.

Entonces, Sandra Barneda le indicó que el incidente había sido una colleja y que, de lo contrario, el programa habría actuado, a lo que Cristo saltó: "El lanchero y el inspector informaron al equipo, pero desde dentro del programa se me recomendó que, para no reavivar mis problemas de violencia de género, no diera importancia a este asunto y dejarlo pasar".

"Se te repitió varias veces si te habías sentido agredido y dijiste que no, que mejor dejarlo como estaba y querías que te pidiera perdón", replicó la presentadora, cosa que el concursante negó, rebelándose así contra la versión del programa: "Nunca dije que no. Se me recomendó dejarlo pasar. Lo único que sé es que si eso lo hubiera hecho yo, de mí hacia ella, se me habría expulsado al momento. Me habéis pedido la verdad, aquí tenéis la verdad".