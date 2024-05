Inmaculada Casal, rota en llanto, se derrumba tras la salida de Antonio Tejado de la cárcel: "Tengo miedo"

Antonio Tejado fue puesto en libertad provisional sin fianza aunque sí con medidas cautelares tras haber permanecido unos meses en la cárcel por el asalto al chalet de su tía, María del Monte.

Asimismo, el juez de la Instrucción número 16 de Sevilla acordó la puesta en libertad del resto de los implicados en el presunto robo de la vivienda de la artista y su mujer, Inmaculada Casal, que se produjo en la madruga del 25 de agosto de 2023.

Un hecho que ha provocado que ahora, días después, la pareja de la artista se haya derrumbado en directo. Ha sido durante la emisión de su programa en Canal Sur cuando, aunque reconocía que no le gusta hablar del tema públicamente, la periodista no pudo emocionarse.

"Yo abría el programa hace un ratito diciendo que era un programa difícil para mí. Difícil porque bueno este es el último programa de esta temporada. Una temporada que me ha dado muchas alegrías, pero me ha cogido en un momento bajo por el suceso horroroso que he sufrido en mi casa y desde aquí dar las gracias a los colaboradores", explicaba la periodista ante la atenta mirada de sus compañeros.

Imaculada dice que tiene miedo ,cualquiera en su lugar también 🤔 pic.twitter.com/y2u8jc4D0V — 🇵🇷@lebiram🇵🇷❤️🧡💜🙏🙌† (@lebiram34980787) May 26, 2024

"Estoy fastidiada. Han sido días difíciles. El programa me ha venido bien porque he pensado en otra cosa. No me gusta hablar del tema, dije que no iba a aprovechar el programa para ello", intentaba explicar la periodista, al tiempo que decía: "Solo digo que respeto la decisión judicial y que sabía que iban a salir en libertad con cargos a la espera de juicio".

Entonces, se rompía: "¿Sabes que te digo una cosa? Tengo miedo porque saben quién soy, saben dónde vivo, cuál es mi familia, dónde salgo, a qué hora salgo...", expresaba entre lágrimas.