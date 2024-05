La letra pequeña del SEPE en el subsidio para mayores de 52 años que reduce la cotización

La reciente reforma del subsidio de desempleo, aprobada esta semana en Consejo de Ministros, cuenta con una serie de novedades, como que se eleva la cuantía de esta prestación, se amplían los colectivos beneficiarios, y también se elimina el supuesto de despido automático en el caso de invalidez permanente.

De este modo, con la nueva propuesta del Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz se eleva el porcentaje del indicador de rentas múltiples (IPREM) que se utiliza para calcular el subsidio, de forma que la cuantía subirá los primeros seis meses al 95% del IPREM (unos 570 euros mensuales, 90 euros más). Los siguientes seis meses bajará al 90% del IPREM y el resto del periodo, hasta un máximo de 30 meses, se situará en el 80% como en la actualidad.

Junto a esto, se mantiene la cotización por jubilación de los perceptores mayores de 52 años en el 125% de la base mínima vigente en cada momento. Sin embargo, el real decreto de esta reforma contiene también una letra pequeña que conviene mirar, ya que en algunos casos podría suponer una rebaja en las cotizaciones para la jubilación.

En concreto, en el Real Decreto-ley 2/2024, de 21 de mayo, se indica que "la entidad gestora (el SEPE) cotizará por la contingencia de jubilación durante la percepción del subsidio por desempleo para trabajadores mayores de cincuenta y dos años".

Del mismo modo, "a efectos de determinar la cotización se tomará como base de cotización el 125 por cien de la base mínima de cotización en el Régimen General de la Seguridad Social, vigente en cada momento".

El matiz a tener en cuenta viene en el párrafo siguiente: "En caso de percibir el complemento de apoyo al empleo, la base por la que deberá cotizarse se reducirá en proporción a la jornada trabajada".

Esto supone, en la práctica, que no sería posible compatibilizar un trabajo a tiempo completo o parcial con este subsidio sin que no haya una rebaja en la base de cotización, algo que podría afectar directamente a la cuantía de la pensión de jubilación, recuerdan desde Noticias Trabajo.

Por este motivo, lo más ventajoso para una persona que reúna los requisitos para pedir el subsidio para mayores de 52 años sea cobrar primero la ayuda y luego encontrar un trabajo, sin tener que compatibilizar ambas cosas para que no haya una rebaja en las cotizaciones.