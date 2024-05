Ábalos se desvincula del caso mascarillas de Baleares: "No tengo nada que ver"

El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha asegurado este viernes que no tiene "nada que ver" con la compra de mascarillas por parte del Govern balear durante "ninguna de las fases" de la pandemia de covid-19. "Es más, de todo este tema de Baleares me he enterado ahora" a raíz del escándalo, ha recalcado Ábalos en su comparecencia ante la comisión que investiga en el Parlament balear las mascarillas adquiridas en mayo de 2020 por el Govern que presidía entonces la socialista Francina Armengol a la empresa Soluciones de Gestión, investigada en el caso Koldo. Ha incidido en que la única relación que tuvo en ese período con Baleares estuvo relacionada con las restricciones de movilidad específicas del archipiélago.

Ábalos, que ha advertido que sobre él no pesa ninguna acusación, ha recalcado que comparece ante la comisión por obligación al haber sido citado por el Parlament, una comparecencia que ha dicho no comprender al tratarse de la compra de mascarillas a una empresa por parte del ejecutivo autonómico. "Me cuesta decirles qué tengo que ver con la contratación de mascarillas de otra administración distinta al Ministerio", ha afirmado y, por eso, ha añadido: "No traigo nada realmente, porque es que no tengo nada sobre el tema".

Tampoco intervino, ha subrayado, para impedir que el nuevo Govern de la popular Marga Prohens reclamara parte de los 3,7 millones de euros que se pagaron a Soluciones de Gestión por la compra de 1,5 millones de mascarillas con la supuesta mediación de su exasesor Koldo García. "No medié en nada (...), hay cosas increíbles, no tengo ninguna relación con ningún miembro del Gobierno popular", ha afirmado.

Ábalos ha justificado la decisión de Koldo García de no comparecer ante la comisión, que también le había citado este viernes, porque el caso aún se está investigando y no ha sido juzgado, y ha criticado la constitución de comisiones de investigación de forma "apresurada" y "en paralelo" a los procesos judiciales. "Si tiene un problema con la justicia entenderá que primero tenga que ir ante la justicia a responder. Esta comisión es precipitada", ha opinado.

No obstante, ha calificado de "impactantes" los destalles de la investigación de la Guardia Civil sobre las actuaciones supuestamente ilícitas de Koldo García que, ha asegurado, nunca fueron por encargo ni de él ni del Ministerio y de las que se ha enterado cuando saltó la trama.

También ha considerado "apresurada" la actitud del PSOE, partido del que fue secretario de Organización, al pedirle que dejara su escaño como diputado y suspenderle de militancia después al negarse a dejar el Congreso. Ha señalado que su partido no valoró si iba ser útil o no esa decisión que le pidieron que adoptara por "responsabilidad política" dado que había sido él quien contrató a Koldo García, pero no porque el PSOE considerara que estaba implicado en la trama.

Según ha explicado, nombró a García asesor por su disponibilidad laboral sin límites horarios y su tarea era ejercer de asistente y organizar sus desplazamientos. De ahí, ha apuntado, que cuando Ábalos aparecía en público su asesor tenía más visibilidad, pero "en el funcionamiento ordinario de los despachos no era tanto".

Ha insistido en que Koldo García no intermediaba porque toda la gestión de la compra de las mascarillas la llevó la Subsecretaría del Ministerio. "Su papel ahí era estar pendiente de que llegara la mercancía (...), pero él no tiene atribuida ninguna función dentro de la administración ni capacidad para ello", ha afirmado. El exministro ha remarcado que no le consta que su asesor llamara en su nombre o en el del Ministerio: "No, además no procedería".

Preguntado por si Koldo García tuvo alguna vez contacto con Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, ha respondido que no le consta ningún contacto y que, en cualquier caso, "nunca tuvo esa confianza que le permitiera tener contacto" con ella.