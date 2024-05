Los eurodiputados conocen los ingredientes para la nueva UE tras el 9J, pero no cocinan igual el plato

Las citas electorales tienen cierto ritual, al menos en el caso español. Domingo, una jornada especial, de estas en las que hay una rutina que pasa por ir al colegio, depositar el sobre en la urna, pasar el día en familia, comer fuera de casa. Paso a paso. Eso se puede dar en las elecciones europeas del próximo 9 de junio sobre las que han debatido este viernes en 20minutos las cuatro principales fuerzas políticas con sus candidatos: César Luena (PSOE), Pilar del Castillo (PP), Mireia Borrás (Vox) y Andere Nieva (Sumar), moderados por el director adjunto de 20minutos, Jesús Morales. Cuatro propuestas, cuatro modelos para una Unión Europea que se juega su razón de ser.

La Unión Europea siempre se ha cocinado a fuego lento, aprendiendo más por falta de ingredientes que por excedente de los mismos. Pero el 2020 y el 2022 fueron "años cero" para la UE, como bien recoge Timothy Garton Ash en su libro Europa, una historia personal. Todo se ha tenido que cocinar más rápido desde entonces. Lo que se ha hecho en Bruselas y Estrasburgo en el último lustro ha sido casi cocina de intuición, en una situación sin precedentes que, en general, ha dejado buen sabor de boca. Ahora la UE ya aparece en la carta, aunque todavía no pueda sentarse en la misma mesa que China o Estados Unidos. Está en ello, porque la receta no es sencilla.

La UE suele tener un cierto dilema a la hora de mirar a su pasado para seguir construyéndose, pero el debate ahora pasa por preguntarse qué quiere ser la Unión en un contexto global exigente, inestable, lleno de retos, de trampas; de preguntas, algunas de las cuales todavía no tienen respuesta. El qué queda claro, la diferencia vuelve a estar en el cómo, y ahí estuvieron las diferencias entre los cuatro partidos políticos. "Es importante que las decisiones se tomen conjuntamente", dejó sobre la mesa Pilar del Castillo.

La conclusión es que la "unidad" es ahora un valor que la UE debe salvar, en un contexto marcado por dos conflictos como son Ucrania y Gaza. En 2022 se sentaron las bases de ese consenso, que nadie quiere que se rompa. El plato parece el mismo pero no la receta para conseguirlo; los eurodiputados saben la teoría, pero discrepan en la práctica. Y eso se ve especialmente en el asunto de la migración: de las fronteras 'duras' de Vox a las puertas abiertas de Sumar, pasando por la posición intermedia de PSOE y PP, que consideran que el reciente pacto migratorio es una "buena base" sobre la que empezar a trabajar. Nieva y Borrás no lo ven así.

¿Qué modelo de UE se quiere tener en los próximos cinco años? Ahí radica el verdadero debate general y en eso se basó el de 20minutos. El tono fue 'amable' dentro de lo que se espera, pero las discrepancias también se palparon. Luena por ejemplo consideró que Vox "vende mercancía averiada" en los temas más importantes para el bloque comunitario. Y sí, también se trufaron parte de la conversación de una política nacional en la que se tiende a caer cada vez que se habla, en España, de Unión Europea. Borrás, de hecho, acusó al candidato socialista de "insultar a los votantes" de Vox.

La agenda y de dónde viene la Unión se lo sabe casi todo el mundo de memoria: pandemia, guerras, crisis energética, problemas en todas las economías, tensión con el sector primario y grandes retos exteriores. La clave pasa entonces a preguntarse hacia dónde va. No fue el debate ajeno a los asuntos más divisivos en la actualidad, como la cuestión migratoria o la amnistía en el caso español, así como el papel del Gobierno de Pedro Sánchez en las dinámicas comunitarias. También, más del lado del PSOE, el auge de la derecha radical para la próxima legislatura.

"Todo el sistema de la UE se basa en una barrera a la extrema derecha", apuntó Luena señalando a un PP al que Castillo defendió como "partido fundador" del proyecto europeo. División o Unión, planteó el socialista mientras la popular abrazaba los "avances" del último lustro que se han dado con el PPE como "fuerza mayoritaria" en la Eurocámara. En campaña siempre hay más puntos de desacuerdo que de acuerdo, pero lo cierto es que la 'gran coalición' centrista que se ha sostenido durante décadas en el Parlamento Europeo parece tambalearse ahora más que nunca.

De todos modos, en cuanto a los pactos no todas las cartas están boca arriba. Casi nada se puede dar por sentado, asumieron los participantes en el debate de 20minutos. Los socialdemócratas asumen que podrán reeditar la mayoría Von der Leyen, pero dejan en manos de los conservadores si optan por esa vía. Mientras, Nieva apeló, para el estreno de Sumar en la Eurocámara, a centrarse en lo concreto, con asuntos como la igualdad, la defensa de las mujeres o la defensa también del derecho al aborto, asuntos que los que, dijo, está a años luz de Vox. De nuevo, dos visiones de la Europa del futuro que ni están cerca ni quieren estarlo.

España quiere tener un papel protagonista en cómo se escriba el nuevo capítulo de la UE; un nuevo comienzo. Una hoja en blanco en la que el tipo de letra no parece que vaya a ser el mismo que en décadas anteriores. Del Castillo además tuvo tiempo para avisar de lo que "no es" la Unión Europea: "No es un lugar para construir muros. Nace para quitarlos. Da un paso de gigante de hecho cuando cae el Muro de Berlín". Estas elecciones, concluyó, "no van de crear cordones sanitarios contra nadie" y ya habrá "momentos para negociar" en el Parlamento. Cautela... y a ver qué dicen las urnas. "Se trabaja mucho para que haya una política de acuerdos y de consensos".

PSOE, PP, Vox y Sumar ven la UE de distintas formas, con distintos ojos. No es fácil prever qué sabor tendrá la Unión que eche de nuevo a andar el 10 de junio; no sabemos tampoco quiénes serán los 'cocineros' jefe, ni las proporciones que habrá que cocinar "una Europa más fuerte en el mundo". Los ingredientes son conocidos, pero los grupos políticos, los eurodiputados, no elaboran igual la receta, que para algunos ha sido de "éxito" en los últimos tiempos; para otros no tanto.

Ahora, escuchando a los candidatos queda claro que no hay demasiado tiempo que perder: la UE se la juega. Quizá a la hora de la verdad la conclusión sea para todos la misma. Todos quieren una Europa fuerte en el mundo; pero no todos responden igual a cómo tiene que ganar esa Unión el músculo que le falta.

Los datos más importantes de las elecciones

El próximo Parlamento Europeo será más grande. Se redujo el número de eurodiputados de 750 (el máximo permitido en los Tratados) a 705 tras la salida del Reino Unido de la UE, y ahora la Eurocámara pasará a tener 720 asientos. Así, habrá Estados miembros que vean incrementado su volumen de diputados, entre ellos, de nuevo, España. Además, las jornadas electorales son cuatro diferentes, entre el 6 y el 9 de junio; el jueves vota Países Bajos y el domingo será cuando voten la mayoría de Estados miembros de la UE.

¿Cómo se reparten los eurodiputados? Alemania (96), Francia (81), Italia (76), España (61), Polonia (53), Rumanía (33), Países Bajos (31), Bélgica (22), Grecia (21), República Checa (21), Suecia (21), Portugal (21), Hungría (21), Austria (20), Bulgaria (17), Dinamarca (15), Finlandia (15), Eslovaquia (15), Irlanda (14), Croacia (12), Lituania (11), Eslovenia (9), Letonia (9), Estonia (7), Chipre (6), Luxemburgo (6) y Malta (6).

El número de eurodiputados elegidos por cada país de la UE se acuerda antes de cada elección y se basa en el principio de "proporcionalidad decreciente", según el cual cada eurodiputado de un país grande representa a más personas que un eurodiputado de un país pequeño. El número mínimo de eurodiputados por país es de seis y el máximo de 96.